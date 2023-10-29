Hedefte Yasin Özcan var: Fenerbahçe 17 yaşındaki genç sol beki transfer etmek için Kasımpaşa’nın kapısını çalacak

GÖZTEPE'YE YAN BAKILMIYOR Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Son 5 maçından da galibiyetle ayrılan İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Mamah kaydetti. İzmir ekibi bu sonuçla 20 puana yükseldi. Günün diğer maçında ise Erzurumspor deplasmanda Tuzla'yı Celal'in 47'de attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

100. YIL COŞKUSU Ankara'da 12 atın katıldığı Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda Taylolo, 2.28.10'luk dereceyle birinci oldu. İkinciliği Gökhan Kocakaya ile Vincitore, üçüncülüğü de Vedat İbiş ile Burgas elde etti. Taylolo'nun sahibi Bayram Tanrıverdi, 2 milyon 244 bin lira kazandı. Toplamda 5 milyon 645 bin 63 lira ödül dağıtıldı. 16 atın katıldığı Cumhuriyet Koşusu'nu da 1.45.86 ile Deniz Efe kazandı. Ayhan Kurşun ile Cancaner ikinci, jokey Vedat İbiş ile Hüküm de üçüncü oldu. Deniz Efe sahibi Arif Çelik'e 3 milyon 300 bin lira kazandırdı. Yarışta toplam 7 milyon 682 bin 183 lira sahibini buldu.

BELLINGHAM DERBİYİ ALDI Dünyanın en büyük derbilerinden El Clasico'da Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Katalan ekibi 6'da İlkay Gündoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid'de bu sezonun kurtarıcısı Jude Bellingham önce 68'de sonra da 90+2'de fileleri sarsarak takımına 3 puanı kazandırdı.

ÇEKMECE'DEN ÇIKAN ZAFER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Büyükçekmece'yi 86-70 yendi. Kartal, ilk çeyreği 25-10, ilk yarıyı da 34-43 önde tamamladı. Beşiktaş, final periyoduna 55-66 girerken, maçtan da 86-70 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta Jonah Mathews 20 sayı üretti. Diğer maçlarda Aliağa, Tofaş'ı 107-100, Darüşşafaka-Karşıyaka'yı 83-78 mağlup etti. Bahçeşehir ise deplasmanda Telekom'u 95-92 yendi.

RİZE'DE İSRAİL PROTESTOSU

Çaykur Rizespor taraftarları, yoğun ilgi gösterdikleri Galatasaray maçında Türkiye ve Filistin bayrağıyla, İsrail'i protesto etti. Filistin atkılarıyla görülen taraftarlar, "Kudüs İslam'ındır. Öldürülen kardeşin, ölen sensin" pankartı da açtı. Statta fetih marşı da çalındı.

SARI-KIRMIZILILAR MAÇ SONU COŞTU

Galatasaray taraftarları, 10. haftadaki Rizespor maçında takımını yalnız bırakmadı. Didi Stadı'nda Cimbom'u destekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, galibiyeti de takımla kutladı.



MUSLERA'DAN 100. yıl tebriği

Cimbom'da kaptan Fernando Muslera, Türkçe "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun" diye başladı. Uruguaylı, "Arkadaşlarımın sayesinde kazanabildik. Yorgunluk olabilir ama biz birbirimize sürekli destek oluyoruz. Gerçekten iyi bir arkadaşlık var takım içinde" dedi.

HEYECAN İKİ MAÇLA SÜRECEK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün 18.00'de Antalyaspor ile Başakşehir takımları karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada ise Ankaragücü ile Samsunspor kozlarını paylaşacak.



SPURS UZATMADA GÜLDÜ

NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston, Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'e uzatmada 126-122 yenildi. Alperen 25 sayı, 14 ribaunt ve 7 asist, Cedi de 14 sayı 2 ribaund üretti.



ERCÜMEN'DEN CUMHURİYET DALIŞI

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle Antalya'da özel bir dalış yaptı. 106 metre ile dünya rekoru kıran Ercümen, "Benim için tarifsiz bir duygu" dedi.