Beşiktaş’a 2 şok birden! Omar Colley ve Masuaku sakatlandı

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi. Siyah-Beyazlı kulüp Bodo Glimt ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Arthur Masuaku ve Omar Colley'in son durumlarını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;



Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir.



Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



GAZİANTEP MAÇI ZOR



Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında Arthur Masuaku ile Omar Colley'in oynaması beklenmiyor.