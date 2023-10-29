G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 puandan memnundu fakat futbolu beğenmedi: "Galatasaray daha iyi olmalı"

TAKIM SAYESİNDE İYİYİM
Sacha Boey, maç sonu konuştu. Fransız futbolcu, Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden yıldız futbolcu, "Zor bir maçtı bizim için. Burada da üç puanı aldık. Önemi olan buydu. Sacha Boey Galatasaray'ın bir oyuncusu. Sacha Boey görevini iyi yapıyorsa bu da takım sayesinde oluyor. Bu şekilde de devam etmem gerekiyor" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 resmi maçta bin 710 dakika görev yaparken, 1 kez ağları sarstı.
BAYERN MÜNİH LİGDE 8-0 KAZANDI
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 8 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Bayern Münih Bundesliga'da Darmstadt'ı gole boğdu: 8-0. Bayern'de Kimmich 4'te, Darmstadt'ta 21'de Gjasula ve 41'de Maglica kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 bitti. 2. devre Harry Kane 3, Sane ve Musiala 2'şer gol attı. Bir gol de Müller'den geldi. Harry Kane 5. golü orta sahadan gönderdiği şutla kaydetti.
BİYONİK ADAM YİNE OYNADI
Arjantinli golcü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ancak Devler Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça çıkmıştı. Tangocu, Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk 11'de yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası Icardi hakkında, "İğne olduktan sonra 50-60-70 dakika oynamak fark etmiyor. Maçı bitirebiliyor.
İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Maç oynuyor ama takımla antrenman yapamıyor. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Takım için fedakarca oynuyor, önemli karakter ortaya koyuyor, takıma katkı sağlıyor. Milli takım arası bize yarayacağına inanıyorum" diye konuştu. Sergio Oliveira'nın attığı gol pozisyonunun içinde yer alan Icardi, bu sezon takımına 15 gol, 2 asistlik katkı vermeyi başardı. Arjantinli maçın yine tamamında sahada kaldı.