G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 puandan memnundu fakat futbolu beğenmedi: "Galatasaray daha iyi olmalı"





TAKIM SAYESİNDE İYİYİM

Sacha Boey, maç sonu konuştu. Fransız futbolcu, Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden yıldız futbolcu, "Zor bir maçtı bizim için. Burada da üç puanı aldık. Önemi olan buydu. Sacha Boey Galatasaray'ın bir oyuncusu. Sacha Boey görevini iyi yapıyorsa bu da takım sayesinde oluyor. Bu şekilde de devam etmem gerekiyor" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 resmi maçta bin 710 dakika görev yaparken, 1 kez ağları sarstı.