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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 puandan memnundu fakat futbolu beğenmedi: "Galatasaray daha iyi olmalı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu konuştu. "Üst üste 9. galibiyet oldu. Seriye devam etmek istiyoruz. Performansları yukarı çıkartmalıyız. G.Saray olarak daha iyisini yapmalıyız" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 puandan memnundu fakat futbolu beğenmedi: Galatasaray daha iyi olmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu konuştu. Buruk, "Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik" ifadelerini kullandı.

RİZESPOR'U TEBRİK EDERİM
Buruk şöyle devam etti: Hakemin performansını beğenmedim. Standartı yoktu. Karşımızda iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız."

ATOM KARINCA LUCAS TORREIRA
Bayern Münih maçında sahada basmadık yer bırakmayan Lucas Torreira, yorulmak nedir bilmiyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Rize maçına da 11'de başladı. 27 yaşındaki yıldız, 81 kez ile sahanın en çok topla buluşan ismi oldu. Torreira, attığı 65 pasta yüzde 95,4 isabet sağlayarak hatasıza yakın oynadı. 9 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrılan 'Atom Karınca', 3 kez top kaptı. 3 kere pas arası, 2 de uzaklaştırma yaparak savunmaya yardım eden Torreira, hücumda ise 1 şut pası verirken 1 de isabetsiz şut çekti. Torreira maç sonu, "Galibiyet serisi sürdüğü için mutluyuz" dedi.



TAKIM SAYESİNDE İYİYİM
Sacha Boey, maç sonu konuştu. Fransız futbolcu, Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden yıldız futbolcu, "Zor bir maçtı bizim için. Burada da üç puanı aldık. Önemi olan buydu. Sacha Boey Galatasaray'ın bir oyuncusu. Sacha Boey görevini iyi yapıyorsa bu da takım sayesinde oluyor. Bu şekilde de devam etmem gerekiyor" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 resmi maçta bin 710 dakika görev yaparken, 1 kez ağları sarstı.

BAYERN MÜNİH LİGDE 8-0 KAZANDI
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 8 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Bayern Münih Bundesliga'da Darmstadt'ı gole boğdu: 8-0. Bayern'de Kimmich 4'te, Darmstadt'ta 21'de Gjasula ve 41'de Maglica kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 bitti. 2. devre Harry Kane 3, Sane ve Musiala 2'şer gol attı. Bir gol de Müller'den geldi. Harry Kane 5. golü orta sahadan gönderdiği şutla kaydetti.

BİYONİK ADAM YİNE OYNADI
Arjantinli golcü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ancak Devler Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça çıkmıştı. Tangocu, Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk 11'de yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası Icardi hakkında, "İğne olduktan sonra 50-60-70 dakika oynamak fark etmiyor. Maçı bitirebiliyor.

İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Maç oynuyor ama takımla antrenman yapamıyor. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Takım için fedakarca oynuyor, önemli karakter ortaya koyuyor, takıma katkı sağlıyor. Milli takım arası bize yarayacağına inanıyorum" diye konuştu. Sergio Oliveira'nın attığı gol pozisyonunun içinde yer alan Icardi, bu sezon takımına 15 gol, 2 asistlik katkı vermeyi başardı. Arjantinli maçın yine tamamında sahada kaldı.

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