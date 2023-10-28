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Biyonik adam: 34 yaşındaki Dusan Tadic insan üstü performansı ile herkesi kendisine hayran bırakıyor

Sırp futbolcu Sırbistan, Ajax ve Fenerbahçe formasıyla son 1.5 sezonda sadece 3 maçta oynamadı. Dusan Tadic bu süreçte sakatlanmadı. Bu sezon 34 yaş ve üstü futbolcu kategorisinde de Avrupa’nın 10 büyük liginde en çok forma giyen (22) futbolcu yine Tadic oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
Biyonik adam: 34 yaşındaki Dusan Tadic insan üstü performansı ile herkesi kendisine hayran bırakıyor

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in ortaya koyduğu performans istatistikleri yıkıp geçiyor. Sırp oyuncu, 2022/23 sezonundan bu yana kadar kulüp takımları ve Sırbistan Milli Takımı'nda oynaması gereken toplam 86 maçın 83'ünde forma giydi. Fenerbahçe'de ise hiç maç kaçırmadı. Geçtiğimiz sezon Ajax takımında sadece 2 maça çıkmadı.

Birinde hastaydı diğerinde de kart cezalısıydı. Dusan Tadic bir önemli rekorun da sahibi oldu. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde 34 yaş ve üstü futbolcular kategorisinde en çok forma giyen oyuncu yine Tadic oldu. Fenerbahçe ile 18, Sırbistan Milli Takımı ile de 4 maça çıkan Tadic kendi yaş kategorisindeki tüm futbolcuları geride bıraktı. Bu 22 maçta Sırp futbolcu toplam 1675 dakika sahada kaldı. Tadic'in teknik direktör İsmail Kartal'ın zaman zaman "Seni dinlendireyim" tekliflerine de olumlu cevap vermediği ve oynamak istediği de gelen haberler arasında. Futbol oynamaktan adeta zevk alan Tadic için kulübe hiç de alışılacak bir yer değil.

OOSTERWOLDE MUCİZESİ!
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde başlangıç performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak Oosterwolde bu sezon gerek 11'de oynadığı gerekse de sonradan girdiği maçlarda harika bir performans ortaya koyuyor. Bu sezon adeta küllerinden doğan Hollandalı futbolcuyu Ludogorets maçında 2 İtalyan kulübü yetkilisinin takip ettiği de öğrenildi. Ancak bu kulüplerin isimleri bildirilmedi. Hollandalı sol bekin performansı arttıkça kendisini takip eden kulüp sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.



FRED KOŞUYOR İZLEYEN YORULUYOR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred takımın orta sahadaki dinamosu olduğunu bir kez daha ispat etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets karşısında 63 dakika oyunda kalıp skora direkt katkı yapmasa da Fred performanbıyla göz kamaştırdı. Enerjisinin yanında Ludogorets'e karşı yüzde 92 gibi yüksek pas yüzdesi ile oynayan Fred ikili mücadelelerden hiç kaçmamasına rağmen maçı faul bile yapmadan tamamladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Fred pozisyonuna göre ligin rakip ceza sahasına en çok giren isimlerinden birisi. Fred oynadığı 12 resmi maçta ise 4 asist yaptı. Hem hücumda hem de savunmada neredeyse aynı oranda gözüken Brezilyalı yüksek top tekniğini kondisyonuyla birleştirmeyi başararak taraftarlarına resittal sunmaya devam ediyor.



DJIKU'DAN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe, Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı nedeniyle MR'ı çekilen Ganalı stoperi Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan 29 yaşındaki defans oyuncusunun sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli formayla 16 maça çıkan Djiku 1 kez gol sevinci yaşadı.

KADIKÖY'DE GOL ŞOV
Perşembe gecesi UEFA Konferans Ligi 3. maçında Bulgar temsilcisi Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Kadıköy'deki gol performansıyla dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa dahil Ülker Stadı'nda 10 maça çıkan Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakip filelere 37 gol attı. Fenerbahçe evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de en çok gol attığı maçlar 5'er golle Konferans Ligi ön eleme turundaki Zimbru maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçı oldu. Kanarya tam maçlarını full tribünler önünde oynarken arkasına aldığı seyirci desteği, müthiş presi ve etkili gol ayakları ile rakiplerine gözdağı vermeyi başardı. Başta Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci olmak üzere hücumcularından tam katkı almayı başaran Fenerbahçe gelecek haftalar için de umut vermeye devam ediyor.

KANARYA ARA VERMEDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Ludogorets ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.



FENER ADA'DA MANŞET OLDU
UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezona 18 maçta 18 galibiyet ile başladı. Sarı-lacivertlilerin bu başarısı İngiltere'de de gündem oldu. Daily Mail, Fenerbahçe'nin 18 maçlık galibiyet serisini sayfalarına taşıdı. "Avrupa'nın beklenmeyen en iyi takımıyla tanışın" başlığıyla verilen haberde, Fenerbahçe için, "Yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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