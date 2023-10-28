Biyonik adam: 34 yaşındaki Dusan Tadic insan üstü performansı ile herkesi kendisine hayran bırakıyor





FRED KOŞUYOR İZLEYEN YORULUYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred takımın orta sahadaki dinamosu olduğunu bir kez daha ispat etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets karşısında 63 dakika oyunda kalıp skora direkt katkı yapmasa da Fred performanbıyla göz kamaştırdı. Enerjisinin yanında Ludogorets'e karşı yüzde 92 gibi yüksek pas yüzdesi ile oynayan Fred ikili mücadelelerden hiç kaçmamasına rağmen maçı faul bile yapmadan tamamladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Fred pozisyonuna göre ligin rakip ceza sahasına en çok giren isimlerinden birisi. Fred oynadığı 12 resmi maçta ise 4 asist yaptı. Hem hücumda hem de savunmada neredeyse aynı oranda gözüken Brezilyalı yüksek top tekniğini kondisyonuyla birleştirmeyi başararak taraftarlarına resittal sunmaya devam ediyor.