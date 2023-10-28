Biyonik adam: 34 yaşındaki Dusan Tadic insan üstü performansı ile herkesi kendisine hayran bırakıyor

FRED KOŞUYOR İZLEYEN YORULUYOR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred takımın orta sahadaki dinamosu olduğunu bir kez daha ispat etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets karşısında 63 dakika oyunda kalıp skora direkt katkı yapmasa da Fred performanbıyla göz kamaştırdı. Enerjisinin yanında Ludogorets'e karşı yüzde 92 gibi yüksek pas yüzdesi ile oynayan Fred ikili mücadelelerden hiç kaçmamasına rağmen maçı faul bile yapmadan tamamladı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Fred pozisyonuna göre ligin rakip ceza sahasına en çok giren isimlerinden birisi. Fred oynadığı 12 resmi maçta ise 4 asist yaptı. Hem hücumda hem de savunmada neredeyse aynı oranda gözüken Brezilyalı yüksek top tekniğini kondisyonuyla birleştirmeyi başararak taraftarlarına resittal sunmaya devam ediyor.
DJIKU'DAN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe, Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı nedeniyle MR'ı çekilen Ganalı stoperi Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan 29 yaşındaki defans oyuncusunun sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli formayla 16 maça çıkan Djiku 1 kez gol sevinci yaşadı.
KADIKÖY'DE GOL ŞOV
Perşembe gecesi UEFA Konferans Ligi 3. maçında Bulgar temsilcisi Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Kadıköy'deki gol performansıyla dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa dahil Ülker Stadı'nda 10 maça çıkan Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakip filelere 37 gol attı. Fenerbahçe evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de en çok gol attığı maçlar 5'er golle Konferans Ligi ön eleme turundaki Zimbru maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçı oldu. Kanarya tam maçlarını full tribünler önünde oynarken arkasına aldığı seyirci desteği, müthiş presi ve etkili gol ayakları ile rakiplerine gözdağı vermeyi başardı. Başta Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci olmak üzere hücumcularından tam katkı almayı başaran Fenerbahçe gelecek haftalar için de umut vermeye devam ediyor.
KANARYA ARA VERMEDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Ludogorets ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
FENER ADA'DA MANŞET OLDU
UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezona 18 maçta 18 galibiyet ile başladı. Sarı-lacivertlilerin bu başarısı İngiltere'de de gündem oldu. Daily Mail, Fenerbahçe'nin 18 maçlık galibiyet serisini sayfalarına taşıdı. "Avrupa'nın beklenmeyen en iyi takımıyla tanışın" başlığıyla verilen haberde, Fenerbahçe için, "Yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı" ifadeleri kullanıldı.