Rota yeniden Breivik: Galatasaray Molde’nin orta saha oyuncusu için düğmeye basacak

Sezona güçlü bir kadro kurarak başlayan, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.

Ocak ayında Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta saha mevkisine takviye yapmak istediği ve Molde'den Emil Breivik'in yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre kadroyu şekillendirecek olan Aslan'da yönetim, bu sezon sönük bir performans gösteren Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'yi gönderilecek oyuncular listesine koydu.