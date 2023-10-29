Aslan’ın 9. harikası: Galatasaray-Rize deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray, Rizespor deplasmanında 1-0 kazanarak galibiyet serisini 9 maça çıkardı. 14'te Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, Gökhan Akkan sağına uzanarak topu muhteşem çıkardı.
Cimbom, 34'te gole yaklaştı. Mertens'in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla auta çıktı. 38'de Rize, G.Saray savunmasını az adamla yakaladı. Sauer pas atmak yerine şut çekmeyi deneyince mutlak bir golden oldular.
BENHUR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI
48'de ceza yayı üzerinde Minchev, kaleye dönüp vurdu. Top az farkla dışarı çıktı. 55'te Zeqiri'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti. 69'da Icardi'nin tek pasında Oliveira ceza sahası dışından vurdu. Emirhan'a çarpan top ağlara gitti: 0-1... 70'ta Rizespor, Benhur ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 77'de Tete'nin şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Pozisyonun devamında Kerem Aktürkoğlu kale önünden topu dışarı yolladı. G.Saray, Rizespor'u yenerek 3 puanı kaptı.
RİZESPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ
Rize cephesi hakemlere tepkiliydi. Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, lige renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için göreve davet ediyor, bu maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" açıklaması yaptı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise iki pozisyona da doğru şekilde karar verildiğini söyledi.