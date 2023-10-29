Aslan’ın 9. harikası: Galatasaray-Rize deplasmanında 3 puanı tek golle aldı





2 AY SONRA GELEN KRİTİK GOL

Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Rizespor deplasmanında oyuna sonradan girip takımına 3 puan getiren golü attı. Bu sezon 13. maçına çıkan yıldız futbolcu, ikinci kez fileleri havalandırdı. İlk golünü 23 Ağustos'taki Molde maçında atan tecrübeli oyuncu yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. Maç sonu konuşan Oliveira, "Hocam fırsat verdi. Gol için mutluyum. En önemlisi üç puandı. Böyle deplasman maçları çok zordur. bu maçlar çok kritiktir. Yedek kalmaktan mutlu olsam bende bir problem olması gerekirdi; ancak hocanın kararına saygılıyım" diye konuştu.