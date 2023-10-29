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Aslan'ın 9. harikası: Galatasaray-Rize deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

Hafta içinde Bayern’e kaybeden yorgun Aslan, 69’da Oliveira’nın golüyle Çaykur Rize’yi yıktı... Sarı- Kırmızılılar, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
Aslan’ın 9. harikası: Galatasaray-Rize deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray, Rizespor deplasmanında 1-0 kazanarak galibiyet serisini 9 maça çıkardı. 14'te Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, Gökhan Akkan sağına uzanarak topu muhteşem çıkardı.

Cimbom, 34'te gole yaklaştı. Mertens'in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla auta çıktı. 38'de Rize, G.Saray savunmasını az adamla yakaladı. Sauer pas atmak yerine şut çekmeyi deneyince mutlak bir golden oldular.

BENHUR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI
48'de ceza yayı üzerinde Minchev, kaleye dönüp vurdu. Top az farkla dışarı çıktı. 55'te Zeqiri'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti. 69'da Icardi'nin tek pasında Oliveira ceza sahası dışından vurdu. Emirhan'a çarpan top ağlara gitti: 0-1... 70'ta Rizespor, Benhur ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 77'de Tete'nin şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Pozisyonun devamında Kerem Aktürkoğlu kale önünden topu dışarı yolladı. G.Saray, Rizespor'u yenerek 3 puanı kaptı.



RİZESPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ
Rize cephesi hakemlere tepkiliydi. Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, lige renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için göreve davet ediyor, bu maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" açıklaması yaptı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise iki pozisyona da doğru şekilde karar verildiğini söyledi.



2 AY SONRA GELEN KRİTİK GOL
Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Rizespor deplasmanında oyuna sonradan girip takımına 3 puan getiren golü attı. Bu sezon 13. maçına çıkan yıldız futbolcu, ikinci kez fileleri havalandırdı. İlk golünü 23 Ağustos'taki Molde maçında atan tecrübeli oyuncu yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. Maç sonu konuşan Oliveira, "Hocam fırsat verdi. Gol için mutluyum. En önemlisi üç puandı. Böyle deplasman maçları çok zordur. bu maçlar çok kritiktir. Yedek kalmaktan mutlu olsam bende bir problem olması gerekirdi; ancak hocanın kararına saygılıyım" diye konuştu.



ABDÜLKERİM SOL BEKTE!
G.Saray'ın yıldız oyuncularından Abdülkerim Bardakçı, Rizespor maçına stoper bölgesinde başladı. İkinci yarıda değişikliklerden ve Angelino'nun kenara alınmasından sonra milli oyuncu sol bekte görev yaptı. Abdülkerim zaman zaman solda görevlendiriliyor.



2023'TE 31 MAÇTA 83 PUAN TOPLADI
Galatasaray 2023 yılında puan rekoru kırdı. 2023 senesinde Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 83 puan toplayan Galatasaray, ortalama 2.68 puanla, lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması yakalayan takım konumuna ulaştı.



DIŞARIDA AFFI YOK!
2023/24'te deplasmanlarda 16 puan toplayan Galatasaray, 6. maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı. Cimbom bu sezon 6 deplasman maçında 5 galibiyet aldı.



15 SEZON SONRA İLK
Galatasaray 2007-2008 sezonundan bu yana (Kayserispor; 10 maç) bir Süper Lig sezonunun ilk 10 maçında ilk yarı gol yemeyen ilk takım oldu. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 10 haftada kalesinde sadece 5 gol gördü.

BURUK'TAN TARİHİ REKOR
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle ligde 46 maçta 37. zaferini elde etti. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde bir takımın başında yüzde 80,4 ile en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör olmayı başardı.

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