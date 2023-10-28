İsyan bu haykırış: Son olarak Bodo önünde oynanan futbol ve alınan skor Beşiktaş taraftarını çıldırttı





ÇEBİ PES EDİYOR

Beşiktaş'tamevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin 17 Aralık'ta yapılacak seçimde yeniden aday olması bekleniyordu. Ancak camianın ve Çebi'nin ailesinin deneyimli isme yeniden aday olmaması için baskı yaptığı ve Çebi'nin yapılan baskılar sonucunda aday olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Çebi'nin kısa süre içerisinde aday olmayacağını açıklayacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrası asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ'ın aday olacağı ifade ediliyor. Adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın rakibinin Emre Kocadağ olacağı, Tevfik Yamantürk'ün ise henüz karar vermediği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN