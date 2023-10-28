İsyan bu haykırış: Son olarak Bodo önünde oynanan futbol ve alınan skor Beşiktaş taraftarını çıldırttı

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarların sabrını taşırdı. UEFA Konferans Lig'nde deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt'e 3-1 kaybeden Siyah-Beyazlı takımın taraftarları maçın ardından takımın kaldığı otele giderek oyuncuların performansını eleştirdi.
Oyuncuların otele girmesinin ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz oyunculara tepki gösteren taraftarların yanına yaklaşarak, "Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Rica ediyorum sakin olun, polis var" şeklindeki açıklamalarıyla öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Çebi yönetimini de istifaya davet eden Siyah-Beyazlı taraftarlar daha sonra otelin önünden ayrıldılar.
BEŞİKTAŞ'TA 50 KUPA KALDIRIRIM
Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir"ifadelerini kullandı.