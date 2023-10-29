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Tek hedefimiz galibiyet: Abdullah Avcı Karagümrük karşısında oyuncularından 3 puan istiyor

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncuları ile yaptığı toplantıda, “Sizden etkili bir oyun ve iyi mücadale etmenizi bekliyorum. Bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmeyin” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
Tek hedefimiz galibiyet: Abdullah Avcı Karagümrük karşısında oyuncularından 3 puan istiyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Sizden antrenmalarda konuştuğumuzu sahaya yansıtmanızı bekliyorum. Karagümrük sahasında iyi oynayan bir takım. İyi mücadele ederek, iyi bir futbol oynayarak bu maçı kazanalım" dediği öğrenildi.

ÖNCELİĞİMİZ KARAGÜMRÜK
Oyuncularından bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak olan maçı akıllarından çıkarmaları gerektiğini belirten başarı çalıştırıcı, "Önceliğimiz Karagümrük maçı. Maç maç gideceğiz. Bu maçta oynayan herkesin yüzde 100'ünü vermesini bekliyorum. Bugünkü maçta galibiyetten başka bir şey düşünmeyin" sözleriyle oyuncularını Karagümrük maçına motive ettiği öğrenildi. Avcı'nın bu sözlerinden sonra futbolcuların da 3 puan için kenetlendiği ve birbirlerine galibiyet sözü verdikleri ifade edildi.

AVCI'NIN ONUACHU PLANI
Trabzonspor'la çıktığı ilk üç maçta da gol atan Paul Onuachu, oynadığı son iki lig maçında ise fileleri sarsamadı. Alanya ile oynanan maçta ileride çok fazla topla buluşamayan dev forvetin Karagümrük maçında daha çok topla buluşturulacağı öğrenildi. Avcı'nın idmanlarda da bu planı çalıştırdığı belirtildi.

TRABZON ZORLU DEPLASMANDA
Trabzonspor Süper Lig'in 10. haftasında bugün Karagümrük'e konuk olacak. Zorlu maç saat 16.00'da başlayacak. Fırtına'da Hüseyin, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlığı var. Trabzon rakibini yenerek deplasmandaki şansızlığını kırmak istiyor.

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