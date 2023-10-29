Tek hedefimiz galibiyet: Abdullah Avcı Karagümrük karşısında oyuncularından 3 puan istiyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Deneyimli teknik adam, "Sizden antrenmalarda konuştuğumuzu sahaya yansıtmanızı bekliyorum. Karagümrük sahasında iyi oynayan bir takım. İyi mücadele ederek, iyi bir futbol oynayarak bu maçı kazanalım" dediği öğrenildi.

ÖNCELİĞİMİZ KARAGÜMRÜK

Oyuncularından bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak olan maçı akıllarından çıkarmaları gerektiğini belirten başarı çalıştırıcı, "Önceliğimiz Karagümrük maçı. Maç maç gideceğiz. Bu maçta oynayan herkesin yüzde 100'ünü vermesini bekliyorum. Bugünkü maçta galibiyetten başka bir şey düşünmeyin" sözleriyle oyuncularını Karagümrük maçına motive ettiği öğrenildi. Avcı'nın bu sözlerinden sonra futbolcuların da 3 puan için kenetlendiği ve birbirlerine galibiyet sözü verdikleri ifade edildi.