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Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu doğrultuda yönetime raporunu sundu. Buna göre Aslan'da 2 ayrılık yaşanacak. Ayrıca sarı kırmızılılar kendilerine karşı şov yapan o ismin transferi için de girişimde bulunacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 15:42 Güncelleme 28 Ekim 2023, 15:42
Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Bu sezon tek yenilgilisini Bayern Münih'e karşı alan sarı-kırmızılılar, tekrar yükselişe geçmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Sezona güçlü bir kadro kurarak başlayan, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Ocak ayında Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta saha mevkisine takviye yapmak istediği beliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Kurmayların Molde'den Emil Breivik'in yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre kadroyu şekillendirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Aslan'da yönetim, bu sezon sönük bir performans gösteren Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'yi gönderilecek oyuncular listesine koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

58 GOLE DIREKT KATKI YAPTI

Yönetimin bu isimlerden birinin ya da ikisinin ayrılmasını planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Devamında ise alternatif isim olarak da Molde'nin 23 yaşındaki oyuncusu Emil Breivik'i düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen futbolcuyu Okan Buruk'un da çok beğendiği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Emil Breivik kariyerinde şu ana kadar 164 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

23 gol atarken 35 kez de asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

3 GOL KATKISI YAPTI

Norveçli orta saha Emil Breivik, bu sezon Molde'de 8 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Genç futbolcunun Norveç ekibi ile olan kontratı 31 Aralık 2025'te sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı
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