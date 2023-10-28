Galatasaray’da 2 ayrılık 1 transfer! O maçta şov yapmıştı

Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor.
Bu sezon tek yenilgilisini Bayern Münih'e karşı alan sarı-kırmızılılar, tekrar yükselişe geçmeyi planlıyor.
Sezona güçlü bir kadro kurarak başlayan, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.
Ocak ayında Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta saha mevkisine takviye yapmak istediği beliniyor.
Kurmayların Molde'den Emil Breivik'in yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre kadroyu şekillendirecek.
Aslan'da yönetim, bu sezon sönük bir performans gösteren Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'yi gönderilecek oyuncular listesine koydu.
58 GOLE DIREKT KATKI YAPTI
Yönetimin bu isimlerden birinin ya da ikisinin ayrılmasını planlıyor.
Devamında ise alternatif isim olarak da Molde'nin 23 yaşındaki oyuncusu Emil Breivik'i düşündüğü öğrenildi.
Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen futbolcuyu Okan Buruk'un da çok beğendiği biliniyor.
Emil Breivik kariyerinde şu ana kadar 164 karşılaşmaya çıktı.
23 gol atarken 35 kez de asist kaydetti.
Bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.
3 GOL KATKISI YAPTI
Norveçli orta saha Emil Breivik, bu sezon Molde'de 8 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asist üretti.
Genç futbolcunun Norveç ekibi ile olan kontratı 31 Aralık 2025'te sona erecek.