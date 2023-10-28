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Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Süper Lig'i sallayacak iddia

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa arenasında çıktığı 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Devre arası için transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kanarya, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu devre arasında kadrosuna katacak. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 12:08 Güncelleme 28 Ekim 2023, 12:08
Beşiktaş’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! Süper Lig’i sallayacak iddia

Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe, kadrosuna ocak ayında yapacağı takviyelerle daha da güçlenmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Sarı-lacivertlilerde öncelik verilen mevki orta saha oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Jean Onana'nın devre arasında Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

İddianın sebebi; oyuncunun İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun yakın arkadaşı olması.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Fotomaç'ta yer alan haberde; Branco'nun yakın dostunu Hatayspor maçında tribünde ağırladığı ve ikilinin Onana transferini konuştuğu ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Onana, performansı eleştirilen isimlerin başında geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Onana'nın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

JEAN ONANA KİMDİR?

8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Profesyonel futbol kariyerine Nkufo altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Avrupa'ya ilk transferini Portekiz takımlarından Leixoes'e yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Sırasıyla Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Onana, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye

Kamerunlu futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’i sallayacak iddia! Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana Fenerbahçe’ye
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