Beşiktaş’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! Süper Lig’i sallayacak iddia

Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe, kadrosuna ocak ayında yapacağı takviyelerle daha da güçlenmeyi hedefliyor.
Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe, kadrosuna ocak ayında yapacağı takviyelerle daha da güçlenmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde öncelik verilen mevki orta saha oldu.
Takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Jean Onana'nın devre arasında Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.
İddianın sebebi; oyuncunun İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun yakın arkadaşı olması.
Fotomaç'ta yer alan haberde; Branco'nun yakın dostunu Hatayspor maçında tribünde ağırladığı ve ikilinin Onana transferini konuştuğu ileri sürüldü.
Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Onana, performansı eleştirilen isimlerin başında geliyor.
23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asiste imzasını attı.
Onana'nın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
JEAN ONANA KİMDİR?
8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nkufo altyapısında başladı.
Avrupa'ya ilk transferini Portekiz takımlarından Leixoes'e yaptı.
Sırasıyla Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens ve Beşiktaş formaları giydi.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Onana, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerunlu futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon euro...