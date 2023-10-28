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Fenerbahçe'de Djiku'nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun Ludogorets maçında sakatlandığını ve oyuncuda sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Ganalı yıldızın kaçıracağı maçlar da belli oldu.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 12:40 Güncelleme 28 Ekim 2023, 12:40
Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe'de Ludogorets maçında sakatlanan Ganalı stoper Alexander Djiku'nun hangi maçları kaçıracağı belli oldu.

Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta grup maçında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerde Alexander Djiku 90 dakika forma giydi.

Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun Ludogorets maçında sakatlandığını ve MR yapıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli stoperde sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi.

Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe'nin açıklaması'nda şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

DJIKU HANGİ MAÇLARDA YOK?

Alexander Djiku'nun en az 1 ay formasından uzak olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!

Tecrübeli stoperin bu süreçte Pendikspor, Trabzonspor, Ludogorets, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alması beklenmiyor.

Fenerbahçe’de Djiku’nun kaçıracağı maçlar belli oldu!
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