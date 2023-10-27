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Konferans Ligi'nde Bulgar ekibi Ludogorets'i yıktı! 3'te 3 yaptı

Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi ve Miha Zajc (2)’ın golleriyle 3 puanı kaptı. F.Bahçe’nin bu sezonki kusursuz yürüyüşünü Ludogorets de durduramadı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Konferans Ligi’nde Bulgar ekibi Ludogorets’i yıktı! 3’te 3 yaptı

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 yendi... Konuk ekip maça hızlı başlayan taraf oldu. 26'da Tadic'in şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

42. dakikada temsilcimiz Fenerbahçe öne geçti. Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği top defansa da çarptıktan sonra Batshuayi'nin önünde kaldı. Belçikalı yıldızın ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

BECAO KENDİ KALESİNE ATTI
Fenerbahçe 52'de farkı 2'ye çıkartan golü attı. Oosterwolde'nin çevirdiği topta Batshuayi topa vuramadı ancak savunmadan seken top Zajc'ın önünde kaldı ve vuruşunda topu ağlara yolladı: 2-0. Ludogorets 65'te farkı 1'e indiren golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda Pedrinho'nun vuruşunda Becao topu uzaklaştırmak istedi ancak top ağlara gitti: 2-1. 82'de Ludogorets etkili geldi. Tekpetey kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Sert vuruşunda başarılı kaleci gole izin vermedi. 90+3'te Zajc, attığı şık golle maçın skorunu belirledi: 3-1 F.Bahçe bu sezon 18. maçını da kazandı.

AVRUPA GOLCÜSÜ MICHY BATSHUAYI
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, takımının Avrupa maçlarında şans bulup gol atmaya devam ediyor. Süper Lig'de formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Belçikalı santrfor, bu sezon 8. Avrupa kupası maçına çıktı. Bu kulvarda ilk gollerini Zimbru kalesine yollayan (2) Batsman, 3-1 kazanılan Nordsjaelland maçında da fileleri sarsmıştı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu dün de bireysel çabasıyla 42. dakikada ağları havalandırdı. Ligde 4 maça çıkıp 1 asist yapabilen Batshuayi, Konferans Lig'nde ise 8 maçta 4. golüne ulaştı. Tecrübeli golcü, "İhtiyaç halinde elimden gelenin en iyisini yapıyorum" dedi.



F.BAHÇE'DEN ALKIŞLIK HAREKET
Fenerbahçe, cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'deki 81 ilde ve KKTC'de 1 çocuğa Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle burs vereceğini duyurdu.

Futbolculardan Cengiz Ünder de Balıkesir, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan birer olmak üzere 4 öğrenciyi okutacağını açıkladı.

Takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci de 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da 10 çocuğa burs vereceğini bildirdi. Kampanın daha da büyümesi bekleniyor.



ZAJC'TAN SİFTAH
Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc bu sezon 8. maçında ilk gollerini attı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 4, Konferans Ligi'nde 2, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta görev aldı.

TADIC KAPTAN ÇIKTI
F.Bahçe'de Ludogorets maçına takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı. Sırp oyuncu, Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı. Bu sezon kadroya katılan yıldız futbolcu, geldiği günden beri arkadaşlarıyla kurduğu iletişim ile dikkat çekiyor.

FENER'DEN BİR İLK
Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasına 3'te 3 yaparak başladı. Elemelerde 6'da 6 yapan Sarı Kanarya, grup aşamasındaki 3 karşılaşmadan 9 puan çıkardı.

LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Ludogorets'in iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Kazandık, bu güzel. Bazı oyuncuları oynatarak hem motivasyon hem de fiziksel anlamda hazır hale getirmek istedik. Bu maçın rövanşında da inşallah daha iyi bir mücadeleyle 3 puanı alarak gruptan lider çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DE GÖRSEL ŞÖLEN
Tribünde Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.

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