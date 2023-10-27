Konferans Ligi’nde Bulgar ekibi Ludogorets’i yıktı! 3’te 3 yaptı

F.BAHÇE'DEN ALKIŞLIK HAREKET
Fenerbahçe, cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'deki 81 ilde ve KKTC'de 1 çocuğa Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle burs vereceğini duyurdu.
Futbolculardan Cengiz Ünder de Balıkesir, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan birer olmak üzere 4 öğrenciyi okutacağını açıkladı.
Takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci de 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da 10 çocuğa burs vereceğini bildirdi. Kampanın daha da büyümesi bekleniyor.
ZAJC'TAN SİFTAH
Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc bu sezon 8. maçında ilk gollerini attı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 4, Konferans Ligi'nde 2, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta görev aldı.
TADIC KAPTAN ÇIKTI
F.Bahçe'de Ludogorets maçına takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı. Sırp oyuncu, Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı. Bu sezon kadroya katılan yıldız futbolcu, geldiği günden beri arkadaşlarıyla kurduğu iletişim ile dikkat çekiyor.
FENER'DEN BİR İLK
Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasına 3'te 3 yaparak başladı. Elemelerde 6'da 6 yapan Sarı Kanarya, grup aşamasındaki 3 karşılaşmadan 9 puan çıkardı.
LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Ludogorets'in iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Kazandık, bu güzel. Bazı oyuncuları oynatarak hem motivasyon hem de fiziksel anlamda hazır hale getirmek istedik. Bu maçın rövanşında da inşallah daha iyi bir mücadeleyle 3 puanı alarak gruptan lider çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
KADIKÖY'DE GÖRSEL ŞÖLEN
Tribünde Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.