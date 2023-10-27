Konferans Ligi’nde Bulgar ekibi Ludogorets’i yıktı! 3’te 3 yaptı

Futbolculardan Cengiz Ünder de Balıkesir, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan birer olmak üzere 4 öğrenciyi okutacağını açıkladı.

Takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci de 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da 10 çocuğa burs vereceğini bildirdi. Kampanın daha da büyümesi bekleniyor.





ZAJC'TAN SİFTAH

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc bu sezon 8. maçında ilk gollerini attı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 4, Konferans Ligi'nde 2, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta görev aldı.



TADIC KAPTAN ÇIKTI

F.Bahçe'de Ludogorets maçına takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı. Sırp oyuncu, Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı. Bu sezon kadroya katılan yıldız futbolcu, geldiği günden beri arkadaşlarıyla kurduğu iletişim ile dikkat çekiyor.

FENER'DEN BİR İLK

Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasına 3'te 3 yaparak başladı. Elemelerde 6'da 6 yapan Sarı Kanarya, grup aşamasındaki 3 karşılaşmadan 9 puan çıkardı.