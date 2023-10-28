Abdullah Avcı’dan yoğun mesai: Oyunculara ne yapmaları gerektiğini analizlerle anlatıyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle girdiği değişim sürecini sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam şu ana kadar geçen 15 gün içerisinde sahada yapılan antrenmanlar ve oynanan bir maç dışında toplam 5 kez görüntülü analiz yaptırdı.
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle girdiği değişim sürecini sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam şu ana kadar geçen 15 gün içerisinde sahada yapılan antrenmanlar ve oynanan bir maç dışında toplam 5 kez görüntülü analiz yaptırdı.
Görüntülü analizler de geçmişte oynanan tüm maçları didik didik eden Avcı, oyuncularına maç içerisinde alacakları pozisyonları, anlık değişimleri, takım savunmasının önemini, yapılan bireysel hataları ve alınabilecek bireysel sorumlulukların skoru nasıl olumlu yönde değiştirebileceğini geçmiş maçlardan örneklerle anlatıyor.
Avcı'nın toplantılarda, "Küçük detaylar çok önemli", "Savunmayı da hücumu da birlikte yapmalısınız", "Geçiş oyunu sırasında 5-10 metre içerisinde alacağınız pozisyonlar bile çok büyük farklar yaratabilir", "Oyun planına sadık kalmak ve takım savunması yapmak önemli ancak sorumluluk almaktan da kaçınmayın" gibi detaylara önem verdiği belirtildi.
BARDHI'NİN YERİNE TREZEGUET
Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Alanya maçında Enis Bardhi'den istediği verimi alamayan Avcı'nın gözü Mısırlı futbolcuda olacak. Sakatlığı sonrası takımla çalışan Trezeguet için son karar bugün sağlık kurulu ile yapılacak görüşme sonunda verilecek. Bu sezon 1 asisti bulunan Trezeguet'nin de oynamayı çok istediği öğrenildi.