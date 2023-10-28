Abdullah Avcı’dan yoğun mesai: Oyunculara ne yapmaları gerektiğini analizlerle anlatıyor

Trabzonspor , Teknik Direktör Abdullah Avcı 'nın gelişiyle girdiği değişim sürecini sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam şu ana kadar geçen 15 gün içerisinde sahada yapılan antrenmanlar ve oynanan bir maç dışında toplam 5 kez görüntülü analiz yaptırdı.

Görüntülü analizler de geçmişte oynanan tüm maçları didik didik eden Avcı, oyuncularına maç içerisinde alacakları pozisyonları, anlık değişimleri, takım savunmasının önemini, yapılan bireysel hataları ve alınabilecek bireysel sorumlulukların skoru nasıl olumlu yönde değiştirebileceğini geçmiş maçlardan örneklerle anlatıyor.

Avcı'nın toplantılarda, "Küçük detaylar çok önemli", "Savunmayı da hücumu da birlikte yapmalısınız", "Geçiş oyunu sırasında 5-10 metre içerisinde alacağınız pozisyonlar bile çok büyük farklar yaratabilir", "Oyun planına sadık kalmak ve takım savunması yapmak önemli ancak sorumluluk almaktan da kaçınmayın" gibi detaylara önem verdiği belirtildi.