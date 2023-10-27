Ocak’ta harekat var: Galatasaray devre arasında bazı isimlerle ilgili radikal kararlar almaya hazırlanıyor

Galatasaray, ilk 3 hafta sonunda Devler Ligi'nde en çok net gol pozisyonuna giren, en çok net pozisyonu kaçıran takım konumunda. Ayrıca 11.3 ile en çok pas arası yapan takım Galatasaray... Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 4 puanı bulunan Galatasaray, geride kalan haftalarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar bu istatistikle en çok gol atan 3 takımdan biri oldu. Cimbom, Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Manchester United ile birlikte 6 gol kaydetti.

ASLAN DEVLERİ SOLLADI Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 'ndeki 3. maçında evinde Bayern Münih 'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, puan alamasa da ortaya koyduğu futbolla Bayern Münih'e zor anlar yaşattı. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde birçok istatistikte dev kulüpleri geride bırakmayı başardı.

Kulüp doktoru Yener İnce, "Mauro, Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu ciddiydi. Neredeyse ameliyata alacaktık. İğneyle çıktı ve oynadı" dedi. Galatasaray teknik heyetinin, sağlık ekibiyle de görüşerek Arjantinli futbolcu ile ilgili verdiği karar ortaya çıktı. Bu sezon 16 maçta 15 gol, 2 asistlik katkı yapan Tangocu, yarın Çaykur Rize ile deplasmanda oynanacak maçta 11'de olmayacak. Okan Buruk'un, Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz'ı 11'de görevlendireceği öğrenildi.





ZANIOLO SAVCILIK KARŞISINA ÇIKIYOR

Cimbom'dan Aston Villa'ya kiralık gönderilen Nicolo Zaniolo, hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle bugün Torino Savcılığı tarafından dinlenecek. Öte yandan soruşturmada adı geçen ve 7 ay men cezası verilen Juventuslu Nicolo Fagioli'den sonra, Newcastle United'da oynayan Sandro Tonali'ye de 10 ay men cezası verilildiği duyuruldu.

TFF: BELGELERLE KONUŞUN!

Futbol Federasyonu son günlerde G.Saray ve F.Bahçe'nin gündeme getirdiği iddialar üzerine açıklama yaptı. TFF, "Hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte TFF ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir" açıklaması yaptı.

12 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, bu sezon 12 maçta forma giyerken 1 gol, 1 assit üretti. Son 3 maçta süre dahi alamadı.