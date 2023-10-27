Boşnak yıldız rotayı çizdi! Trabzonsporlu Edin Visca: Bu sezon en azından ilk 4 içinde bitirmek, kupa kazanmak istiyoruz

Visca şu ifadeleri kullandı: "Abdullah hoca geri geldi, normalde her değişiklik zor olur ancak hocamız gelir gelmez eski günleri anlattı bize. Ne istediğini anlattı ve bunları da çok iyi biliyoruz. 10 gün içerisinde 4-5 tane toplantı yaptık. Hem savunmada hem hücumda pozitif bir enerji yakaladık. 10 gün içerisinde tüm detayları konuştuk ve analiz yaptık. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda ve maçlarda inşallah süreci daha iyi şekilde götüreceğiz. Bu sezonu en azından ilk 4 içinde bitirmek istiyoruz. Kupa kazanmak istiyoruz. Trabzon'da tekrar kupa kaldırmak istiyorum. Tekrar stadyumu dolu görmek istiyorum. Maç öncesinde çalışanlara soruyorum bazen ne kadar bilet satıldı diye. Kötü bir sezon yaşadık. Galibiyetlerle beraber taraftarlarımız tekrardan stadyumu dolduracaktır. İlk 4 içinde olup kupa kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.