Boşnak yıldız rotayı çizdi! Trabzonsporlu Edin Visca: Bu sezon en azından ilk 4 içinde bitirmek, kupa kazanmak istiyoruz

Trabzonspor'un Boşnak oyuncusu Edin Visca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Visca, teknik direktör Abdullah Avcı ile daha önce çalıştığı için onun neler istediğini bildiğini belirterek, "Önce iyi sonuçlar alarak tribündeki taraftar sayısını artırmak sonra da ligi ilk 4 içerisinde bitirmek ive kupa kazanmak istiyoruz" dedi.
Visca şu ifadeleri kullandı: "Abdullah hoca geri geldi, normalde her değişiklik zor olur ancak hocamız gelir gelmez eski günleri anlattı bize. Ne istediğini anlattı ve bunları da çok iyi biliyoruz. 10 gün içerisinde 4-5 tane toplantı yaptık. Hem savunmada hem hücumda pozitif bir enerji yakaladık. 10 gün içerisinde tüm detayları konuştuk ve analiz yaptık. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda ve maçlarda inşallah süreci daha iyi şekilde götüreceğiz. Bu sezonu en azından ilk 4 içinde bitirmek istiyoruz. Kupa kazanmak istiyoruz. Trabzon'da tekrar kupa kaldırmak istiyorum. Tekrar stadyumu dolu görmek istiyorum. Maç öncesinde çalışanlara soruyorum bazen ne kadar bilet satıldı diye. Kötü bir sezon yaşadık. Galibiyetlerle beraber taraftarlarımız tekrardan stadyumu dolduracaktır. İlk 4 içinde olup kupa kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.
ABDÜLKADİR'E TAM DESTEK
Takımla çıktığı ilk antrenmanda Abdülkadir Ömür'ü kollarının altına aldığı görsel paylaşılan Abdullah Avcı, son antrenmanda da yine genç oyuncuyla uzun uzun sahada yürüyerek sohbet etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ü eski performansına döndürme konusunda oldukça kararlı.