Manisa FK Osman Özköylü ile yeni başlangıç peşinde

1. Lig'de sezona ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayıp Süper Lig hattına yerleştikten sonra son 5 maçta galibiyete hasret kalarak kendisini Play-Off hattının bile dışında bulan Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik patronu Osman Özköylü yönetiminde iyi bir başlangıç yapma hedefinde.Osman Zeki Korkmaz'la yollarını ayırarak takımı ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden olan ve geçen sezon Pendikspor'u Süper Lig'e çıkaran Osman Özköylü'ye emanet eden Manisa FK, yeni hocasıyla ilk sınavını pazar günü evinde kendisiyle aynı puandaki Çorumspor önünde verecek. Manisa ekibi, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçı kazanarak çifte bayram yapmayı hedefliyor.Osman Özköylü, dün sözleşme imzalar imzalamaz takımıyla ilk antrenmana çıktı.