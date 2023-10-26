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Dimitris Itoudis: "Tutarlı olmaya çalışıyoruz"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'in 5. haftasında oynanacak Bayern Münih maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 20:48 Güncelleme 26 Ekim 2023, 20:48
Dimitris Itoudis: Tutarlı olmaya çalışıyoruz
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'in 5. haftasında oynanacak Bayern Münih maçı öncesi konuştu.

"TUTARLI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Oynadıkları son deplasman maçında sorun yaşadıklarını söyleyen Itoudis, "Son derece atletik, tecrübeli ve iyi yönetilen bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. En son deplasman maçımızda çok kötü bir başlangıç yapmış ve karşılaşma boyunca onları yakalama çabası içine girmiştik. Süreklilik sağlamaya ve yaptığımız işte daha uzun süreler boyunca tutarlı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk 4 haftasından 3 galibiyetle ayrılırken Bayern Münih, ilk 4 haftadan 2 galibiyet çıkardı.
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