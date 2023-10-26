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Menemen FK, Yılmaz Vural'ı resmen açıkladı

Cenk Laleci ile yollarını ayıran 2. Lig temsilcisi Mememen FK, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 20:50 Güncelleme 26 Ekim 2023, 20:50
Menemen FK, Yılmaz Vural’ı resmen açıkladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Menemen FK, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı.

Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Türk futbolunun en tanınmış simalarından, en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural'la resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasına gelen 70 yaşındaki teknik adam resmen Menemen FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

İzmir takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için profesyonel Futbol camiamızın en tecrübeli isimlerinden Sn. Yılmaz Vural ile anlaşma sağlamıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Sn. Yılmaz Vural, Kulüp Başkanımız Sn. Bilgin Tokul ile bir araya gelerek sözleşmesini imzaladı. Vural ve ekibi, akşam saatlerinde profesyonel futbol takımımızla ilk çalışmasına çıkacaktır."

YILMAZ VURAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, kariyerinde Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'da görev yaptı.

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