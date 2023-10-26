Galatasaray’ın yenileri istenilen katkıyı sağlayamıyor! Zaha, Ziyech, Angelino’dan şu ana kadar yalnızca 5 gol...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 isimden Tottenham'dan takıma katılan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez dışında istediği katkıyı alamadı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 isimden Tottenham'dan takıma katılan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez dışında istediği katkıyı alamadı.
27 yaşındaki stoper Victor Nelsson'dan formayı aldı ve performansıyla da kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. Galatasaray'ın diğer transferleri Angelino, Tete, Zaha, Bakambu, Ndombele ve Ziyech'ten beklenen katkıyı veremedi. 6 futbolcu şu ana kadar 5 gol, 5 asistlik performansla 10 gole etki etti. Zaha 10 maçta 493 dakika süre alıp 2 gol, 1 asist yaparken Hakim Ziyech ise 4 maçta 191 dakika forma giyip 1 gol, 1 asiste imza attı.
Angelino ise 15 maçta 1192 dakika oynayıp 1 gol 1asist yaptı. Tete ise 12 maçta 683 dakika oynayıp 1 gol, 2 asist yaptı. 7 maçta 123 dakika süre bulan Ndombele ve 9 maçta 237 dakika oynayan Bakambu ise skor katkısı yapamadı. Galatasaray yönetiminin de beklentilerin altında kalan Angelino ve Ndombele ile devre arasında yollarını ayıracağı iddia edildi.
RİZE STARTI VERİLDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dünün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 3'e 3 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
OPSİYONA 4 MAÇ KALDI
Galatasaray'ın Leipzig'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı İspanyol sol bek Angelino'nun kontratında 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girer şeklinde bir madde bulunuyor.
Yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla 4 maça daha çıkarsa yönetim Alman kulübüne 6 milyon Euro ödeyip İspanyol futbolcunun bonservisini almak zorunda.