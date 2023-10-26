Galatasaray’ın yenileri istenilen katkıyı sağlayamıyor! Zaha, Ziyech, Angelino’dan şu ana kadar yalnızca 5 gol...

27 yaşındaki stoper Victor Nelsson'dan formayı aldı ve performansıyla da kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. Galatasaray'ın diğer transferleri Angelino, Tete, Zaha , Bakambu, Ndombele ve Ziyech'ten beklenen katkıyı veremedi. 6 futbolcu şu ana kadar 5 gol, 5 asistlik performansla 10 gole etki etti. Zaha 10 maçta 493 dakika süre alıp 2 gol, 1 asist yaparken Hakim Ziyech ise 4 maçta 191 dakika forma giyip 1 gol, 1 asiste imza attı.

Angelino ise 15 maçta 1192 dakika oynayıp 1 gol 1asist yaptı. Tete ise 12 maçta 683 dakika oynayıp 1 gol, 2 asist yaptı. 7 maçta 123 dakika süre bulan Ndombele ve 9 maçta 237 dakika oynayan Bakambu ise skor katkısı yapamadı. Galatasaray yönetiminin de beklentilerin altında kalan Angelino ve Ndombele ile devre arasında yollarını ayıracağı iddia edildi.