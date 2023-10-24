MSB’den Gazze’ye yardım açıklaması: 2 uçak daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket etti" denildi.

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