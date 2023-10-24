PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB'den Gazze'ye yardım açıklaması: 2 uçak daha hareket etti

Gazze'de yaşanan insani kriz için Türkiye seferber oldu. Milli Savunma Bakanlığı, bugün 06.00 ve 07.30’da iki uçağın daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara’dan Mısır’a hareket ettiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ekim 2023, 08:19 Güncelleme 25 Ekim 2023, 23:55
MSB’den Gazze’ye yardım açıklaması: 2 uçak daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin Mısır'a ulaştırmaya devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket etti" denildi.

Türkiyeden Gazze seferberliği | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yardımları taşıyan uçak Mısırda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA