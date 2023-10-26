Galatasaray'dan Icardi açıklaması! "Neredeyse..."

Fedakarlık yaparak Bayern Münih karşısında formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.

"NEREDEYSE AMELİYATA ALACAKTIK"

Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.