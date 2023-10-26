PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! "Neredeyse..."

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan ve Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olan Mauro Icardi, karşılaşmaya 11'de başlamış ve takımının tek golünü atmıştı. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, karşılaşmanın ardından Mixed Zone'da basın mensuplarının sorusunu yanıtlarken flaş gerçeği de açıkladı. İşte İnce'nin o sözleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 16:28 Güncelleme 26 Ekim 2023, 16:28
Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Neredeyse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bayern Münih ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Galatasaray'ın tek golüyse 30. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'den geldi.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesi en çok konuşulan konu Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı olmuştu.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Arjantinli forvet, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve mücadeleyi sekerek tamamlamıştı.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Icardi, iğne yardımıyla Beşiktaş maçından 3 gün sonra oynanan Bayern Münih maçında ilk 11'de yer aldı.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Fedakarlık yaparak Bayern Münih karşısında formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

"NEREDEYSE AMELİYATA ALACAKTIK"

Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Arjantinli yıldız, 15 gol ve 2 asist kaydederek 17 gole direkt etki etti.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık

30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

GALATASARAY HABERİ | Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Ameliyata alacaktık
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Gazze’deki soykırıma karşı Başkan Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Milyonlar Gazze için tek yürek olacak
SON DAKİKA