FIFA sıralaması açıklandı! İşte Türkiye’nin yeni yeri

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerden Hırvatistan, puan bazında en büyük kaybı yaşayan takım olarak dört sıra düşüp sıralamada 10.'luğa gerilerken, Galler 33.'lükten 28.'liğe, Letonya ise 136. sıradan 132'ye yükseldi. Ermenistan ise 95. basamağa indi.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 861 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 853 puanla 2., Brezilya ise bin 812 puanla 3. sırada yer aldı. Bu takımları bin 807 puanla 4. sıradaki İngiltere ve bin 793 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.