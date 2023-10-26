Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Yaz transfer döneminin sürpriz takımlarından Fenerbahçe'nin yükselen grafiğini sürdürüyor.
Yaz transfer döneminin sürpriz takımlarından Fenerbahçe'nin yükselen grafiğini sürdürüyor.
Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Uzun zamandır Süper Lig Şampiyonu olamayan Kanarya, bu hasreti bitirmek istiyor.
Lige rekor kırarak başlayan Fenerbahçe, 9'da 9 yaparak 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Aynı zamanda geride bıraktığımız haftalarda toplamda 17 resmi çıkan Fenerbahçe, 17 galibiyet elde etti.
Bu başarının ardındaki büyük pay sahibi olan isimlerden biri de İsmail Kartal.
Kartal, yeni sezonda gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini toplamayı başardı.
Özellikle yeni transferlerden büyük verim alan tecrübeli teknik direktör, şimdiden takımına 50 gol attırmayı başardı.
Dusan Tadic, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski en çok skor katkısı veren isimlerden.
Fenerbahçe'nin yükselen grafiği sürerken, bu istatistik Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
Sarı-lacivertlilerin birçok futbolcusunu izlemeye alan scout ekipleri, raporlarını takımlarına sundular.
Buna göre harekete geçen bir İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.
İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli girişimlerde bulunmuştu.
Ama mavi-beyazlılar milli futbolcuyu takımına katmayı başaramadılar.
Napoli'den sonra bir takım daha Ferdi'ye talip oldu.
MILAN FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR!
İtalyan devi Milan, Ferdi Kadıoğlu için transfer girişimlerine başladı.
Ocak ayında transferi bitirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, en geç 2024'te bu transferin tamamlanmasını bekliyor.
İtalyan devi milli futbolcu için 20 milyon Euro teklif hazırladı.
Diğer yandan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'te büyük başarılar elde edip oyuncusunu rekor fiyata satmayı düşünüyor.
Ferdi'nin sağ bek ve sol bek başta olmak üzere birçok mevkide forma giymesi Milan'ı transferde daha istekli kılıyor.
Yıldız futbolcu ise Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadıktan sonra takımdan ayrılmak istiyor.
Milli yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.
Futbola Hollanda'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye NEC Nijmegen'den transfer oldu.
Bu sezon 13 maçta forma giyen Ferdi'nin 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.
(Aspor.com.tr)