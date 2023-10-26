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Ferdi Kadıoğlu'ya çılgın teklif! Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe'de, futbolculara olan ilgi de her geçen gün artıyor. Özellikle Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girerken, dünya devi o takımın milli futbolcu için yaptığı teklif yönetimi memnun etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 16:43 Güncelleme 26 Ekim 2023, 16:43
Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Yaz transfer döneminin sürpriz takımlarından Fenerbahçe'nin yükselen grafiğini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Uzun zamandır Süper Lig Şampiyonu olamayan Kanarya, bu hasreti bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Lige rekor kırarak başlayan Fenerbahçe, 9'da 9 yaparak 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Aynı zamanda geride bıraktığımız haftalarda toplamda 17 resmi çıkan Fenerbahçe, 17 galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Bu başarının ardındaki büyük pay sahibi olan isimlerden biri de İsmail Kartal.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Kartal, yeni sezonda gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini toplamayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Özellikle yeni transferlerden büyük verim alan tecrübeli teknik direktör, şimdiden takımına 50 gol attırmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Dusan Tadic, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski en çok skor katkısı veren isimlerden.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Fenerbahçe'nin yükselen grafiği sürerken, bu istatistik Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Sarı-lacivertlilerin birçok futbolcusunu izlemeye alan scout ekipleri, raporlarını takımlarına sundular.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Buna göre harekete geçen bir İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli girişimlerde bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Ama mavi-beyazlılar milli futbolcuyu takımına katmayı başaramadılar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Napoli'den sonra bir takım daha Ferdi'ye talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

MILAN FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR!
İtalyan devi Milan, Ferdi Kadıoğlu için transfer girişimlerine başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Ocak ayında transferi bitirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, en geç 2024'te bu transferin tamamlanmasını bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

İtalyan devi milli futbolcu için 20 milyon Euro teklif hazırladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Diğer yandan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'te büyük başarılar elde edip oyuncusunu rekor fiyata satmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Ferdi'nin sağ bek ve sol bek başta olmak üzere birçok mevkide forma giymesi Milan'ı transferde daha istekli kılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Yıldız futbolcu ise Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadıktan sonra takımdan ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Milli yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Futbola Hollanda'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye NEC Nijmegen'den transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

Bu sezon 13 maçta forma giyen Ferdi'nin 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.

(Aspor.com.tr)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak
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