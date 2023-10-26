Ferdi Kadıoğlu’ya çılgın teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolacak

İtalyan devi milli futbolcu için 20 milyon Euro teklif hazırladı.

Diğer yandan Fenerbahçe , UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'te büyük başarılar elde edip oyuncusunu rekor fiyata satmayı düşünüyor.

Ferdi'nin sağ bek ve sol bek başta olmak üzere birçok mevkide forma giymesi Milan'ı transferde daha istekli kılıyor.