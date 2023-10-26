Bayern Münih yöneticisi Jan-Christian Dreesen’den Galatasaray’a samimi itiraf: Bize iyi bir futbol dersi verdiniz

1-1'E RAZIYDIK

Bayern Münih yöneticisi Jan-Christian Dreesen, "70 dakika sonunda tribünde birbirimize bakıp dedik ki evimize 1-1 ile dönersek mutlu olacağız" diye konuştu.

PARA YAĞDI

Cimbom Bayern Münih maçında önemli bir geliri kasasına koydu. Bilet satışından kasasına 40 milyon lira koyan Aslan, Rams Park'ın yanındaki GS Store'ki ürün satışlarından 12 milyon lira elde etti. Toplamda 52 milyon lira gelir sağlandı.

MÜLLER HAYRAN KALDI

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferden fazlasıyla etkilendi. Sarı-Kırmızılı taraftarı öven bir paylaşım yapan Müller'in o paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Müller'in, Instagram hesabından "Galatasaray'ın stadında fantastik atmosfer" sözleriyle yaptığı paylaşım beğeni topladı.

BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Aslan'ın yıldızı Icardi, sosyal medyadan taraftarlara seslendi. Arjantinli golcü, ''Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu. Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Kötü sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Her anımda, her maçta insanların sevgisine fazlasıyla minnettarım. Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim'' ifadelerini kullandı.

BU DURUMA HİÇ DÜŞMEMİŞTİ!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 kaybettiği maç Alman basınında geniş yer buldu. Cimbom'un ilk yarıdaki etkili oyunu ve taraftarın büyük desteği geceye damga vururken Bayern ilk 65 dakikadaki aciz durumu manşetlere taşındı. Bild, Bayern Münih'in zor anlar yaşadığını belirterek, "Bayern İstanbul'da zor anlar yaşadı. Gürültü 132 desibele çıktı. Harry Kane mega ıslık konserini sonlandırdı" ifadeleri ile maçı okurlarına aktardı. Der Spiegel ise "Bayern İstanbul'da tökezledi ama 3 puanı kazanmayı başardı" şeklinde maçı manşetine taşıdı. Sportschau ise maçın Galatasaray lehine farklı bir şekilde bitebileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi: Maçın ilk yarısı Galatasaray lehine farklı bir sonuçla bitebilirdi. Bayern son yıllarda bu duruma pek düşmedi. Devre arasına 1-1'lik skorla girebilmiş olmaları, onlar açısından akşamın en iyi haberiydi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN