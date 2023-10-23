Yine aynı senaryo! Beşiktaş zirvedeki rakibi Fenerbahçe’nin 10 puan ardına düştü

Derbide Galatasaray 'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar kaybedilen 3 puan sonrası "Bu sezon da lige havlu attık" ifadesini dillendirmeye başladı. Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olamadığı son 3 sezondaki kasım ayı performasına bakıldığında zirveyle arasında puan farkı dikkat çekiyor.

Siyah- Beyazlılar, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda kasım ayında rakibinden 16 puan geride ve 20 puanla 10. sırada yer alıyordu. Beşiktaş bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı 2022-2023 sezonu kasım ayında ise o dönemki lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde 23 puanla 6. sırada kendine yer bulmuştu.

Kara Kartal, bu sezon ise ise ilk ikideki rakipleriyle 9. hafta sonunda, daha Kasım ayına bile gelmeden büyük fark yedi. Kartal, Galatasaray'dan 9, Fenerbahçe'den ise 10 puan fark yedi. Taraftarlar son 3 sezonda zirveden erken kopan takımları için yine aynı senaryoyu göreceğini düşünüyor.