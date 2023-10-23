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Yine aynı senaryo! Beşiktaş zirvedeki rakibi Fenerbahçe'nin 10 puan ardına düştü

Beşiktaş, ligde 2021-22 sezonu Kasım ayında Trabzonspor’un 16 puan 2022-23’te ise Fenerbahçe’nin 6 puan gerisindeydi. Kartal, bu sezon ise daha Kasım ayına gelmeden zirvedeki rakibi Fenerbahçe’nin 10 puan ardına düştü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
Yine aynı senaryo! Beşiktaş zirvedeki rakibi Fenerbahçe’nin 10 puan ardına düştü

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar kaybedilen 3 puan sonrası "Bu sezon da lige havlu attık" ifadesini dillendirmeye başladı. Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olamadığı son 3 sezondaki kasım ayı performasına bakıldığında zirveyle arasında puan farkı dikkat çekiyor.

Siyah- Beyazlılar, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda kasım ayında rakibinden 16 puan geride ve 20 puanla 10. sırada yer alıyordu. Beşiktaş bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı 2022-2023 sezonu kasım ayında ise o dönemki lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde 23 puanla 6. sırada kendine yer bulmuştu.

Kara Kartal, bu sezon ise ise ilk ikideki rakipleriyle 9. hafta sonunda, daha Kasım ayına bile gelmeden büyük fark yedi. Kartal, Galatasaray'dan 9, Fenerbahçe'den ise 10 puan fark yedi. Taraftarlar son 3 sezonda zirveden erken kopan takımları için yine aynı senaryoyu göreceğini düşünüyor.



KARTAL HEMEN BAŞLADI
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında perşembe günü Bodo Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada derbiye ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise pas ve dar alanda üç grup halinde yapılan top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı noktaladı.

AMARTEY'DEN KÖTÜ HABER
Beşiktaş, Galatasaray maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden 28 yaşındaki Ganalı stoperi Daniel Amartey'in çekilen MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun Bodo/Glimt karşısında forma giymesi beklenmiyor.

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