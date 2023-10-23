Trabzonspor Abdullah Avcı’yla yeniden esmek istiyor!

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve teknik direktör Nenad Bjelica'yı koltuğundan eden Trabzonspor'da milli maç arasındaki hasret bu akşam sona eriyor.
Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve teknik direktör Nenad Bjelica'yı koltuğundan eden Trabzonspor'da milli maç arasındaki hasret bu akşam sona eriyor.
7 aylık bir ayrılığın ardından Bordo-Mavili ekibin başına tekrar geçen son şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı, Alanya maçıyla taraftarının huzuruna çıkıyor. Papara Park'ta saat 20.00'da start alacak olan kritik maçı kayıpsız geçmek isteyen Bordo-Mavililer yeni bir sayfayı Abdullah Avcı ile açmak amacında.
Bordo-Mavili ekipte sakatlığı bulunan Bakasetas, Fernandez, Hüseyin ve Trezeguet, Alanya karşısında yerine alamayacak. Sakatlığı nedeniyle hafta arasında takımla çalışamayan Onuachu'nun iyileştiği ve görev yapacağı öğrenildi.