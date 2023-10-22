SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için de çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal her ne kadar takımdan futbolcularının ayrılmasını istemese de İngiliz basını flaş bir haber yayınladı. Buna göre Kanarya'da o isim devre arasında takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 15:06 Güncelleme 22 Ekim 2023, 15:06
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Fenerbahçe,hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sezona çok iyi başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertli ekip çıktığı 16 maçta 16 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Kanarya'nın bu başarısında yeni transferler büyük rol oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski gibi isimler Fenerbahçe'nin gol yükünü çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Süper Lig'de 1 maç eksikle 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde ise 2 maçta topladığı 3 puanla lider.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Kanarya'da durum bu haldeyken yıldız futbolcularına talipler her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Avrupa devlerinin gözü Fenerbahçe'nin oyuncularında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılıklar beklenirken İskoçya'dan flaş bir haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Kanarya'nın büyük umutlarla getirdiği yıldız futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin ardından şimdi de Ryan Kent sıkıntısı baş gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

26 yaşındaki oyuncunun fazla forma şansı bulamamasından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'la problem yaşadığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Dailyrecord'da yer alan ifadelere göre; Kent, sosyal medya paylaşımıyla Kartal'la uyumsuzluğa girdiğini ima ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Ocak ayında İstanbul'dan kiralık olarak ayrılabileceğine ya da sözleşmesini feshedeceğine
dair spekülasyonlar arttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcuydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Böyle duyurdular


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail Filistin’deki BM okulunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika: Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’in skandal Filistin tanımına Katar Emiri Al Sani’den tepki! Salonu terk etti
Dünya ’Katil İsrail’ diyor! Orta Doğu’dan Asya’ya Avrupa’dan ABD’ye yüzbinlerce kişiden Filistin’e destek
SON DAKİKA