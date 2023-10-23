Bayern Münih Galatasaray maçı kadrosunu duyurdu!

Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.Son idmana katılmış olsalar da S, kamp kadrosunda yer almadı.Sakat oyuncularveda kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic.Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki mücadele 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te İstanbul'da karşı karşıya gelecek.