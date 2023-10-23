Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye sakatlık şoku! Bayern Münih maçı hayal oldu...

Trendyol Süper Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'a derbide attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü bir haber geldi.

Sarı-Kırmızılılar'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli golcünün yapılan kontrollerinde sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar dışında kanama tespit edildi. Tedavisine başlayan 30 yaşındaki golcünün Şampiyonlar Ligi'nde yarın Alman devi Bayern Münih ile oynanacak karşılaşmada görev almasının zor olduğu öğrenildi.