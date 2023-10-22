AHMET ÇAKAR - HALİL UMUT MELER ÇOK BAŞARILIYDI Galatasaray maçın 3/2'sini bir kişi eksik oynayan Beşiktaş'ı şaşırtıcı da olsa zor yendi. 'Zor yendi' diyoruz çünkü karşılaşmanın bitimine 15-20 dakika kala skorda eşitlik vardı.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında hakem Halil Umut Meler geliyor. Kaleci Mert'i oyundan attı. Gerekçe ceza sahası dışında topu elle oynayarak bariz gol şansına engel olmak. Karar tartışmasız doğru. O el destek eli filan değil. Destek elinde avuç içi yere basar. Bu pozisyonda Mert açılmış koluyla topu engelledi.

İkinci yarıda yine Beşiktaş defansının saçmaladığı anlarda Amir Hadziahmetovic'in pozisyonuna penaltı verdi. Bu VAR'dan döndü. Çünkü topa vuran Amir… VAR yine doğruyu verdi.

Maçın sonlarına doğru da Galatasaray'a 3 puanı getiren penaltıda da karar doğru. Yine Amir, kafaya çıkıyor, Torreira'dan seken top eline çarpıyor, tartışmasız penaltı.