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Mert Günok'un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Beşiktaş derbisini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 13:32 Güncelleme 22 Ekim 2023, 13:32
Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 82. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Siyah-beyazlıların golüyse 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Öte yandan Beşiktaş'ta Mert Günon, 30. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Galatasaray bu sonuçla puanını 25'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Bu sezonki 3. yenilgisini alan Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Beşiktaş derbisini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

AHMET ÇAKAR - HALİL UMUT MELER ÇOK BAŞARILIYDI

Galatasaray maçın 3/2'sini bir kişi eksik oynayan Beşiktaş'ı şaşırtıcı da olsa zor yendi. 'Zor yendi' diyoruz çünkü karşılaşmanın bitimine 15-20 dakika kala skorda eşitlik vardı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında hakem Halil Umut Meler geliyor. Kaleci Mert'i oyundan attı. Gerekçe ceza sahası dışında topu elle oynayarak bariz gol şansına engel olmak. Karar tartışmasız doğru. O el destek eli filan değil. Destek elinde avuç içi yere basar. Bu pozisyonda Mert açılmış koluyla topu engelledi.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

İkinci yarıda yine Beşiktaş defansının saçmaladığı anlarda Amir Hadziahmetovic'in pozisyonuna penaltı verdi. Bu VAR'dan döndü. Çünkü topa vuran Amir… VAR yine doğruyu verdi.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Maçın sonlarına doğru da Galatasaray'a 3 puanı getiren penaltıda da karar doğru. Yine Amir, kafaya çıkıyor, Torreira'dan seken top eline çarpıyor, tartışmasız penaltı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

İkinci yarıda Icardi vole vururken, Ghezzal'ın bir hareketi var. Hakem ve VAR'a göre penaltı değil. Bana göre de değil. İki futbolcu ayaklarını topa uzatmış ve çarpışmış.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Genel olarak baktığımızda kritik pozisyonun çok fazla olduğu bir derbide Halil Umut Meler, çok başarılıydı. Belki bir-iki faul hatası, 1-2 sarı kart hatası yoruma açık olabilir ama genel anlamda baktığımızda başarılıydı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum

Beşiktaş, Türkiye'nin en kötü savunma yapan takımı. Yediği gol savunma hatası. Mert'in kırmızı gördüğü pozisyon savunma hatası. Çıkarken kaptırdılar ve dağıldılar. Galatasaray ise farka gideceği maçta ikinci yarıda Rosier'i kesemedi, sıfıra indi ve Chamberlain bomboş vurdu bu da Galatasaray için savunma zaafıydı.

Mert Günok’un Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart doğru mu? İşte o yorum


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