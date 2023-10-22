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Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim'i yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki büyük derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı bir derbiyi daha kazanan Okan Buruk, Fatih Terim'i yakalamayı başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 13:20 Güncelleme 22 Ekim 2023, 13:20
Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Kazanılan 3 puanla birlikte teknik direktör Okan Buruk, derbi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Buruk, ayrıca sarı-kırmızılıların sembol ismi Fatih Terim'i yakalamayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Terim, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş (3-2, 2-0, 1-0), Fenerbahçe (2-0) ve Trabzonspor'la (2-0) oynadığı üst üste 5 derbi maçından galibiyetle ayrılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Başarılı teknik adam, Terim'in ardından Cimbom'un başında iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci Türk teknik direktör oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Buruk'la birlikte Galatasaray, geçen sezon sahasında Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Ligin son haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi ise 3-0 mağlup etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Cimbom, bu sezon ise iç sahada Trabzonspor (2-0) ve Beşiktaş'a (2-1) karşı kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Galatasaray, iç sahada bir sonraki derbisini sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

50 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa eski hocası Fatih Terim'in rekorunu kırmayı başaracak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Okan Buruk, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Sarı-kırmızılıların başında toplam 8 derbi maçına çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Bu maçlardan Galatasaray 6 kez galibiyetle ayrılırken, bir maç berabere bitti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı

Buruk'un tek yenilgisi 3-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk rekor kırdı! Fatih Terim’i yakaladı


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