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Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu. Arjantinli golcünün sakatlığıyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 14:22 Güncelleme 22 Ekim 2023, 14:22
Galatasaray’dan Icardi açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.

Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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