Mutlak galibiyet hedefleniyor: Abdullah Avcı talebelerine "Taraftarlar için kazanın" dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , yarın oynayacakları Alanyaspor maçıyla ikinci dönemine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Oyuncularını yarın oynanacak olan Alanyaspor maçına büyük bir motivasyon ile hazırlayan Avcı'nın sık sık oyuncularıyla toplantılar yaptığı ve özellikle takımın enerjisinin taraftarlara da yansımasını istediği öğrenildi.

Bu maç öncesinde oyuncularıyla konuşan Avcı'nın futbolcularına "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Şu an kazanmamız çok önemli. taraftarlarımız her zaman destek oldular, yarın itibarıyla da yanımızda olacaklardır" dedi.

SAHAYA ÇIKIP MAÇI KAZANIN

Sözlerini sürdüren Avcı, "Trabzonspor kazandığında herkes mutlu oluyor bunun farkındayım ve çok iyi biliyorum. O yüzden çıkıp kazanıp herkesi mutlu etmek bizim görevimiz" mesajını verdiği öğrenildi. Avcı'nın Trabzonspor'un başında yedi ay sonra çıkacağı ilk maç olan Alanya maçından galibiyetle ayrılıp taraftara 3 puanla yeniden merhaba demek istiyor.

7 AY SONRA SAHAYA ÇIKIYOR

Abdullah Avcı 7 ay sonra Trabzonspor'un başında bir maça çıkacak.