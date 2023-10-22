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Mutlak galibiyet hedefleniyor: Abdullah Avcı talebelerine "Taraftarlar için kazanın" dedi

Alanya maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Abdullah Avcı, “Trabzonspor kazandığında herkes mutlu oluyor. Alanya karşısında da kazanıp herkesi mutlu etmek bizim görevimiz”dedi.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Mutlak galibiyet hedefleniyor: Abdullah Avcı talebelerine Taraftarlar için kazanın dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynayacakları Alanyaspor maçıyla ikinci dönemine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Oyuncularını yarın oynanacak olan Alanyaspor maçına büyük bir motivasyon ile hazırlayan Avcı'nın sık sık oyuncularıyla toplantılar yaptığı ve özellikle takımın enerjisinin taraftarlara da yansımasını istediği öğrenildi.

Bu maç öncesinde oyuncularıyla konuşan Avcı'nın futbolcularına "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Şu an kazanmamız çok önemli. taraftarlarımız her zaman destek oldular, yarın itibarıyla da yanımızda olacaklardır" dedi.

SAHAYA ÇIKIP MAÇI KAZANIN
Sözlerini sürdüren Avcı, "Trabzonspor kazandığında herkes mutlu oluyor bunun farkındayım ve çok iyi biliyorum. O yüzden çıkıp kazanıp herkesi mutlu etmek bizim görevimiz" mesajını verdiği öğrenildi. Avcı'nın Trabzonspor'un başında yedi ay sonra çıkacağı ilk maç olan Alanya maçından galibiyetle ayrılıp taraftara 3 puanla yeniden merhaba demek istiyor.

7 AY SONRA SAHAYA ÇIKIYOR
Abdullah Avcı 7 ay sonra Trabzonspor'un başında bir maça çıkacak.

PEPE FORMA BEKLİYOR
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fildişili yıldız Nicola Pepe'nin, Abdullah Avcı'dan forma beklediği öğrenildi. Avcı'nın da Pepe'yemaçın ikinci yarısında forma vermesi bekleniyor.

ALANYA MESAİSİ SÜRÜYOR
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında karşılacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Karadeniz Fırtına bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



FIRTINA'YA ORSIC MÜJDESİ
Trabzonspor'un sezon başında çok büyük beklentilerle transfer ettiği Mislav Orsic'in yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Çapraz bağları kopan ve bu nedenle ameliyat olan Hırvat futbolcunun tedavi süreci ülkesinde takip ediliyor. Orsic'in ameliyatının başarılı geçmesinin ardından 9 ay yerine 6 ay yani Ocak ayında sahalara dönme ihtimali ortaya çıktı. Hırvat oyuncu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak salonda da olsa koşulara başladığını ve geri sayıma geçtiğini duyurdu.



BAKASETAS'IN YERİNE ÖMÜR
Trabzonspor'un yarın sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi milli takımda sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın yerine kimin forma giyeceği merak edilmeye başlandı. Milli arada takımın başına geçen Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu konuda oldukça detaylı bir çalışma yaptığı ve kime şans tanıyacağına karar verdiği öğrenildi. Avcı'nın Bakasetas'ın yerine, Nenad Bjelica döneminde kulübeye çekilen ve sonradan oyuna giren Abdülkadir Ömür'ü oynatmayı düşündüğü belirtildi.

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