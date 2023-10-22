FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız devam ediyor.
Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı 16 maçın 16'sından da galip ayrıldı.
Kanarya'nın bu performansı, birçok yıldız futbolcusunu Avrupa kulüplerinin radarına soktu.
Radara takılan bir isim de yıllardır takımın değişmez ismi olan Ferdi Kadıoğlu.
Ferdi'nin hem Fenerbahçe'deki hem de milli takımdaki performansı, adını transfer listelerinin başına taşıyor.
Genç futbolcuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım, İtalyan devi Napoli.
F.BAHÇE AÇIK KAPI BIRAKTI
Fransız basını, Napoli'nin Ferdi ısrarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
les-transferts.com'un haberine göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Napoli'ye transferi için açık kapı bıraktı.
Napoli'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği belirtilirken, devre arasında İtalyan devinin sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Ferdi'den en az 20 milyon euro gelir beklediği belirtildi.
SARI-LACİVERTLİLERİN TEK BİR ŞARTI VAR
Tamamen şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertlilerin bu transfer için tek bir şartı olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe, Ferdi'nin devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Yıldız futbolcunun olası şampiyonluğa katkısının büyük olacağına inananan sarı-lacivertliler, sezon sonu olmak kaydıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alabilir.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maçta göre alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
Ferdi Kadıoğlu, 2018 yazında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro. (Fotomaç)