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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda ortaya koyduğu istikrarlı performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Ferdi'nin ayrılığına açık kapı bırakan sarı-lacivertlilerin tek bir şartı var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 14:50 Güncelleme 22 Ekim 2023, 14:50
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı 16 maçın 16'sından da galip ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Kanarya'nın bu performansı, birçok yıldız futbolcusunu Avrupa kulüplerinin radarına soktu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Radara takılan bir isim de yıllardır takımın değişmez ismi olan Ferdi Kadıoğlu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Ferdi'nin hem Fenerbahçe'deki hem de milli takımdaki performansı, adını transfer listelerinin başına taşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Genç futbolcuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım, İtalyan devi Napoli.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

F.BAHÇE AÇIK KAPI BIRAKTI
Fransız basını, Napoli'nin Ferdi ısrarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

les-transferts.com'un haberine göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Napoli'ye transferi için açık kapı bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Napoli'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği belirtilirken, devre arasında İtalyan devinin sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Fenerbahçe'nin Ferdi'den en az 20 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

SARI-LACİVERTLİLERİN TEK BİR ŞARTI VAR
Tamamen şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertlilerin bu transfer için tek bir şartı olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Fenerbahçe, Ferdi'nin devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Yıldız futbolcunun olası şampiyonluğa katkısının büyük olacağına inananan sarı-lacivertliler, sezon sonu olmak kaydıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maçta göre alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Ferdi Kadıoğlu, 2018 yazında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro. (Fotomaç)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu


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