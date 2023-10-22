FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kararı! Tek şart sunuldu

Napoli'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği belirtilirken, devre arasında İtalyan devinin sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı aktarıldı.

Fenerbahçe 'nin Ferdi'den en az 20 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

SARI-LACİVERTLİLERİN TEK BİR ŞARTI VAR

Tamamen şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertlilerin bu transfer için tek bir şartı olduğu vurgulandı.