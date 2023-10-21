ÖZEL | Okan Buruk’tan Icardi ve Süper Kupa yorumu!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından Okan Buruk'a, "Icardi maçın son anlarında sakatlık yaşadı. Son durumu nedir? Cumhuriyetin yüzüncü yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacak olması hakında ne düşünüyorsunuz?" sorularını yöneltti.

İşte Okan Buruk'un o yanıtları;

"ICARDİ'NİN YARIN MR'I ÇEKİLECEK"

Okan Buruk, topuğundaki ağrı nedeniyle karşılaşmanın ardından stattan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin durumu hakkında, "Ceza sahasındaki pozisyonda ayağına bir darbe aldı. O darbede topuğunda bir ağrı hissetti. Devamında dışarıya çıktı bandajını çıkarttı. Ben sorduğumda 'Oyuna devam edeceğim' dedi. Devamında ağrısı çoğaldı. Maçın sonunda da koşamaz hale geldi. Onunla ilgili yarın sabah bir MR çekilecek. MR'dan sonra daha net şekilde durumu belli olacak. İnşallah önemli bir şey yoktur. Oyunun sonunda ağrısı çok oldu." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile karşılaşacakları TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacak olmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Yeri tartışılır, herkesin farklı görüşü olabilir. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli. Kulüplere belki önemli bir gelir olacak. Birçok ülke yapıyor. İspanya da bunu yapıyor. Orada da tartışılıyor. Bu anlamda çok bir şey söylemeyeceğim ama zaman olarak çok yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum.

Biz Avrupa'da oynuyoruz, ülkede çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Bu oyuncuların tatil yapacağı tek bir hafta vardı. Yılın son haftası. 24 Aralık'ta zaten derbi var. 6 gün sonra maç koyulması, 'Yani bu oyunculara tatil yapmayın.' diyoruz. Biz bu oyuncuların zaman zaman insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlenmesi de gerekiyor. Burada 14 yabancı oyuncu var. Tarih olarak doğru bulmuyorum ama diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii gidip oynayacağız. Kimin de karar verdiğini bilmiyorum."