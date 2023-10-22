Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı mağlup etti! Okan Buruk’tan Icardi ve Süper Kupa yorumu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk derbi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "Rekorları hesaplamıyoruz, kırdıktan sonra öğreniyoruz. Bunları camia olarak başarıyoruz. En başa Galatasaray ismini koymalıyız. Çok şükür iki senedir iyi gidiyoruz."Taraftarımız, koreografi muhteşemdi. Takıma, bizlere güveniyorlar. Onlara teşekkürler. Onların hak ettikleri başarıları onlara armağan etmek istiyoruz.

11'e 11'ken çok daha iyiydik. İlk 30 dakika çok iyi oynadık. Ancak maçın 2. yarısında rakibimiz eksik olunca takımımızda 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesi oluştu. Bunun dışında rakip kaleye belki 30 şut çektik. Ama bu çektiğimiz şutun verimini masaya yatırmamız gerekiyor. Daha kolay kazanmamız gerekien maçı zor kazandık. Rakibimiz Beşiktaş da çok iyi mücadele etti" dedi. Okan Buruk, derbide sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili olarak "Ayağına aldığı darbe sonrası kenara geldi. Yarın (bugün) MR çekilecek. Ondan sonra belli olacak" diye konuştu.