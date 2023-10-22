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Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! Okan Buruk'tan Icardi ve Süper Kupa yorumu

Okan Buruk: “Rekorları hesaplamıyoruz, kırdıktan sonra öğreniyoruz. Bunları camia olarak başarıyoruz. En başa Galatasaray ismini koymalıyız. Çok şükür iki senedir iyi gidiyoruz”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı mağlup etti! Okan Buruk’tan Icardi ve Süper Kupa yorumu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk derbi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "Rekorları hesaplamıyoruz, kırdıktan sonra öğreniyoruz. Bunları camia olarak başarıyoruz. En başa Galatasaray ismini koymalıyız. Çok şükür iki senedir iyi gidiyoruz."Taraftarımız, koreografi muhteşemdi. Takıma, bizlere güveniyorlar. Onlara teşekkürler. Onların hak ettikleri başarıları onlara armağan etmek istiyoruz.

11'e 11'ken çok daha iyiydik. İlk 30 dakika çok iyi oynadık. Ancak maçın 2. yarısında rakibimiz eksik olunca takımımızda 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesi oluştu. Bunun dışında rakip kaleye belki 30 şut çektik. Ama bu çektiğimiz şutun verimini masaya yatırmamız gerekiyor. Daha kolay kazanmamız gerekien maçı zor kazandık. Rakibimiz Beşiktaş da çok iyi mücadele etti" dedi. Okan Buruk, derbide sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili olarak "Ayağına aldığı darbe sonrası kenara geldi. Yarın (bugün) MR çekilecek. Ondan sonra belli olacak" diye konuştu.

BAYERN İÇİN DAHA İYİ FUTBOL ŞART
Kaan Ayhan derbi galibiyeti sonrasında konuştu. Milli futbolcu, "Derbi galibiyeti için mutluyuz ama kırmızı karttan sonra oyunu daha rahat geçirebilirdik. Pres yapmakta zorlandık. Mutluyuz ama analizini yaparak, inşallah daha iyi bir oyun sergileriz" dedi. Kaan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maça da değindi. Milli futbolcu, "Bayern Münih'i geçmişten tanıyorum ama bu sezonu analiz etmedik. Analizlerimizi yapacağız. İyi defans yapmazsanız, zor duruma sokabilirler. Manchester United maçından daha iyi oynayarak Münih'in işini zorlaştırmak ve puan kazanmak istiyoruz" yorumunda bulundu.



ASLANTEPE'DE 100. YIL ŞÖLENİ
G.Saraylı taraftarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi. Doğu Tribünü'nde hazırlanan kartonlarla "1923 ve 2023" ile "İlelebet Cumhuriyet" görseli oluşturuldu. Kuzey'de ise kartonlarla ay ve yıldız görselleri yapıldı. Bu sırada üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük resminin yer aldığı görsel makaralarla tribüne çekildi. Görselin Metin Oktay, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yanı sıra madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürlerine yer verildi.



FİLİSTİN İÇİN SAYGI DURUŞU
Derbi öncesinde oyuncular seremoniye TFF'nin hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı. İstiklal Marşı öncesinde de Filistin için saygı duruşu yapıldı.



GÜLDÜREN PAYLAŞIM: 'GERİ GİDİYORLAR!'
Galatasaray, derbi zaferi sonrası yaptığı paylaşımlarla taraftarlarını güldürdü. Beşiktaş'ın maça gelirken, "Geliyoruz" tweetini alıntalayan Galatasaray hesabı, "Geri gidiyorlar" diyerek otobüsün geri sarılmış görüntüsünü paylaştı. Bu gönderi binlerce beğeni aldı.



ASLAN'DA SAKATLIK KORKUSU
Galatasaray'ı dün gece de galibiyete taşıyan Mauro Icardi sakatlık geçirdi. 2. yarıda Ghezzal'ın darbesiyle topuğunda sorun yaşayan Arjantinli yıldız 90 dakikanın bitiminin ardından kendisini acı içinde yere bıraktı. Maç sonunda sekerek otobüse giden Icardi için kulüp doktoru Yener İnce, "MR çekeceğiz. Ama ciddi bir şey olmasa sekmezdi" diye konuştu.



TÜRK FUTBOLUNDA ARINMA OLACAK
Galatasaray yönetimi dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Erden Timur, "Kulüp olarak müracaatımızı yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına arınma olacak bir şeyi başlatmaya vesile oluruz" diye konuştu.

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