Galatasaray büyük maçların golcüsü Icardi ile Beşiktaş’ı devirdi

REKORLAR ALT ÜST! Galatasaray formasıyla 7. derbisine çıkan Mauro Icardi 10 gole ulaşarak 8 golü olan efsane yıldız Gheorghe Hagi'yi geçti. Icardi, Beşiktaş'a 5. golünü atarak, Milan Baros'u da yakalamış oldu.





KARTAL'DA HÜSRAN

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra iyi mücadele etti. Ancak Icardi'yi durduramayınca yine hayal kırıklığı yaşadı.



TERİM'İ YAKALADI

Buruk, Fatih Terim'in ardından ligde iç sahada üst üste 5 derbi galibiyeti alan 2. Türk hoca oldu.