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Galatasaray büyük maçların golcüsü Icardi ile Beşiktaş'ı devirdi

Cimbom 26’da Icardi ile öne geçti. 30’da Mert Günok’un atılmasıyla 10 kişi kalan Kartal 69’da Chamberlain ile skoru 1-1’e getirdi... 82’de Icardi bu kez penaltıdan atıp işi bitirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Galatasaray büyük maçların golcüsü Icardi ile Beşiktaş’ı devirdi

Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başararak galibiyet serisini 8 maça çıkardı. 7. dakikada Angelino sol kanattan içeri girip vurdu, Mert Günok kurtardı. 18'de Ghezzal'in ortası direğe çarptı. 19'da Kerem'in şutu auta gitti. 23'te Icardi'nin şutunu Mert Günok kurtardı.

26'da Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği top Kaan Ayhan'a, ondan da Icardi'ye geldi. Icardi'nin topu rakibe çarpıp önüne düştü ve Arjantinli şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 30'da Icardi savunma arkasında toplu buluşurken ceza sahasından çıkan Mert Günok elle oynayınca VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

61'de Amir'in, Torreira'ya müdahalesine hakem penaltı verdi, VAR uyarısıyla iptal etti. 69'da Rosier'in pasını Chamberlain ağlara yolladı: 1-1. 80'de Mertens'in ortasında Amir elle oynayınca hakem penaltı verdi. 82'de Icardi penaltıyı gole çevirdi: 2-1. Skoru koruyan Cimbom son iki sezonda oynadığı 8 derbinin 6'sını kazanmasını bildi.

REKORLAR ALT ÜST!
Galatasaray formasıyla 7. derbisine çıkan Mauro Icardi 10 gole ulaşarak 8 golü olan efsane yıldız Gheorghe Hagi'yi geçti. Icardi, Beşiktaş'a 5. golünü atarak, Milan Baros'u da yakalamış oldu.



KARTAL'DA HÜSRAN
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra iyi mücadele etti. Ancak Icardi'yi durduramayınca yine hayal kırıklığı yaşadı.

TERİM'İ YAKALADI
Buruk, Fatih Terim'in ardından ligde iç sahada üst üste 5 derbi galibiyeti alan 2. Türk hoca oldu.

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