Galatasaray büyük maçların golcüsü Icardi ile Beşiktaş’ı devirdi

Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başararak galibiyet serisini 8 maça çıkardı. 7. dakikada Angelino sol kanattan içeri girip vurdu, Mert Günok kurtardı. 18'de Ghezzal'in ortası direğe çarptı. 19'da Kerem'in şutu auta gitti. 23'te Icardi'nin şutunu Mert Günok kurtardı.
26'da Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği top Kaan Ayhan'a, ondan da Icardi'ye geldi. Icardi'nin topu rakibe çarpıp önüne düştü ve Arjantinli şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 30'da Icardi savunma arkasında toplu buluşurken ceza sahasından çıkan Mert Günok elle oynayınca VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.
61'de Amir'in, Torreira'ya müdahalesine hakem penaltı verdi, VAR uyarısıyla iptal etti. 69'da Rosier'in pasını Chamberlain ağlara yolladı: 1-1. 80'de Mertens'in ortasında Amir elle oynayınca hakem penaltı verdi. 82'de Icardi penaltıyı gole çevirdi: 2-1. Skoru koruyan Cimbom son iki sezonda oynadığı 8 derbinin 6'sını kazanmasını bildi.