Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Hatay maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz

LİNCOLN'DEN MÜJDE VAR
Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan Lincoln'den müjdeli haber geldi. Brezilyalı oyuncunun menajeri Frederico Pena Lincoln'ün son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Pena, "Lincoln fiziksel egzersizlere başladı. Şu anda kendisine yükleme yapılıyor. Aralık ayının ortasında takımla birlikte çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.
FENER EVİNDE REKOR PEŞİNDE
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa 2009/10 sezonunda Cristoph Daum'lu takımın lig başındaki üst üste 8 maç kazanma rekorunu kırmış olacak.
Fenerbahçu bu rekoru Kasımpaşa maçıyla egale etmişti. Sarı Kanarya, Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.