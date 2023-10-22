Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Hatay maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün yapılan taktik idman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Milli aranın ardından yeniden lige döndüklerini hatırlatan Kartal, "Hatay ile oynuyoruz ve rakibimizin yenilgisi yok. Dirençli bir rakibimiz var. Biz her zamanki baskılı ve istekli oyunumuzu oynayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seyircimizin önünde bir galibiyet daha istiyorum" dedi.

BASKIYI HİSSETTİRMELİYİZ

Baskıyı maçın başından itibaren rakibe hissettirmek zorunda olduklarını ifade eden Kartal sözlerine şöyle devam etti: "Doğru yerde ve doğru zamanda pres yapıp topu kapmalıyız. Bu kazandığımız topları da rakip savunmaya yerleşmeden verimli kullanmalıyız. Erken gol işimizi elbette kolaylaştırır. Ama gol gecikirse de sabırlı olmak zorundayız."