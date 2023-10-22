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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Hatay maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz

Biz her zamanki baskılı ve istekli oyunumuzu oynayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seyircimizin önünde kalitemizi ve mücadele gücümüzü ortaya koyarak sizden bir galibiyet daha istiyorum.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Hatay maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün yapılan taktik idman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Milli aranın ardından yeniden lige döndüklerini hatırlatan Kartal, "Hatay ile oynuyoruz ve rakibimizin yenilgisi yok. Dirençli bir rakibimiz var. Biz her zamanki baskılı ve istekli oyunumuzu oynayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seyircimizin önünde bir galibiyet daha istiyorum" dedi.

BASKIYI HİSSETTİRMELİYİZ
Baskıyı maçın başından itibaren rakibe hissettirmek zorunda olduklarını ifade eden Kartal sözlerine şöyle devam etti: "Doğru yerde ve doğru zamanda pres yapıp topu kapmalıyız. Bu kazandığımız topları da rakip savunmaya yerleşmeden verimli kullanmalıyız. Erken gol işimizi elbette kolaylaştırır. Ama gol gecikirse de sabırlı olmak zorundayız."

FENER TAKTİK ÇALIŞTI
Fenerbahçe, bugün Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Sarı-Lacivertli futbolcular antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan King, Serdar Aziz ve Emre Mor takımla çalışmaya katılmadı.



LİNCOLN'DEN MÜJDE VAR
Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan Lincoln'den müjdeli haber geldi. Brezilyalı oyuncunun menajeri Frederico Pena Lincoln'ün son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Pena, "Lincoln fiziksel egzersizlere başladı. Şu anda kendisine yükleme yapılıyor. Aralık ayının ortasında takımla birlikte çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.



FENER EVİNDE REKOR PEŞİNDE
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa 2009/10 sezonunda Cristoph Daum'lu takımın lig başındaki üst üste 8 maç kazanma rekorunu kırmış olacak.

Fenerbahçu bu rekoru Kasımpaşa maçıyla egale etmişti. Sarı Kanarya, Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

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