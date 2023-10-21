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Manchester United'ı yıkan ölüm! Efsane futbolcu Bobby Charlton hayatını kaybetti

İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcularından Bobby Charlton hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 18:38 Güncelleme 21 Ekim 2023, 18:40
Manchester United’ı yıkan ölüm! Efsane futbolcu Bobby Charlton hayatını kaybetti

İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcularından Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.

UNITED YASTA!
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton'un vefatının ardından yas tutuyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sir Bobby, sadece Manchester'da ya da Birleşik Krallık'ta değil, dünyanın her yerinde futbolun oynandığı her yerde milyonlar için bir kahramandı." ifadesi kullanıldı.

Charlton 17 yıl boyunca United forması giymişti.

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