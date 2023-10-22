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Ajax'ta kan kaybı sürüyor

Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Ajax deplasmanda Utrecht'e 4-3 mağlup olarak bu sezon üst üste 4. yenilgisini alıp küme düşme hattına geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:30 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:30
Ajax’ta kan kaybı sürüyor

Ajax ile Utrecht, Hollanda Ligi'nin 9. haftasında kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maçı Utrecht 4-3 kazanan taraf oldu.

Utrecht'e galibiyeti getiren goller 44. dakikada Ryan Flamingo, 48. dakikada Mike van der Hoorn, 71. dakikada Jens Toornstra ve 90+1'de Oscar Fraulo'dan geldi.

Ajax'ın gollerini ise 52 ve 55. dakikalarda Kristian Nökkvi Hlynsson ve 65. dakikada Steven Bergwijn penaltıdan kaydetti.

Bu sezon ligde üst üste 4 yenilgisini alan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ajax 5 puanla küme düşme hattına geriledi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Utrecht ise puanını 6 yaptı.


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