Ajax’ta kan kaybı sürüyor

Ajax ile Utrecht, Hollanda Ligi'nin 9. haftasında kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maçı Utrecht 4-3 kazanan taraf oldu.

Utrecht'e galibiyeti getiren goller 44. dakikada Ryan Flamingo, 48. dakikada Mike van der Hoorn, 71. dakikada Jens Toornstra ve 90+1'de Oscar Fraulo'dan geldi.

Ajax'ın gollerini ise 52 ve 55. dakikalarda Kristian Nökkvi Hlynsson ve 65. dakikada Steven Bergwijn penaltıdan kaydetti.

Bu sezon ligde üst üste 4 yenilgisini alan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ajax 5 puanla küme düşme hattına geriledi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Utrecht ise puanını 6 yaptı.