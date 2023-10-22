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Jose Mourinho atıldı Roma kazandı!

İtalya Ligi'nde Roma gol için zor anlar yaşadığı maçta Monza'yı 90'da bulduğu golle devirdi. Jose Mourinho ise uzatmada kırmızı kart gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:15 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:15
Jose Mourinho atıldı Roma kazandı!
İtalya Ligi'nde 9. hafta maçında Roma ile Monza karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Roma oldu.

Konuk ekip Monza, Danilo D'Ambrosio'nun 41. dakikada ikinci sarı kartla atılmasının ardından 10 kişi mücadele etti.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Monza kalesine maç boyunca gol için önemli ataklar yaptı. Ancak beklenen gol 90. dakikada geldi. Bu sezon ilk golünü atan Stephan El Shaarawy, Roma'ya 3 puanı getirdi.

Ev sahibi Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça yedek kulübesinde başladı, şans bulamadı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Monza Teknik Direktörü Raffaele Palladino'ye maçın 90+10. dakikasında "Ağlama" hareketi yapmasından dolayı kırmızı kart gördü.

Ligde son üç maçını kazanan Roma puanını 14'e yükseltti. Monza 12 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde Roma gelecek hafta Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'e konuk olacak. Monza, Udinese'yi ağırlayacak.


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