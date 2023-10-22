Al Ahli’den Vinicius’a 200 milyon euro!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Real Madrid forması giyen Vinicius Junior için gözünü kararttı.İspanyol basınında yer alan habere göre, Al Ahli'nin Brezilyalı futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı aktarıldı.Al Ahli'nin Vinicius'u 200 milyon euro maaşla ikna etmeyi planladığı öne sürüldü.Ancak Ah Ahli'nin 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmasının düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi. Vinicius'un kısa süre içerisinde Real Madrid ile sözleşme uzatacağı ifade edildi.2018 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, İspanyol devinde 233 maçta 62 gol, 65 asistlik performans sergiledi.