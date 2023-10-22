SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Al Ahli'den Vinicius'a 200 milyon euro!

Al Ahli, Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior'u kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan ekibi, Vinicius'u yıllık 200 milyon euro maaşla ikna etmeyi planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:31 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:31
Al Ahli’den Vinicius’a 200 milyon euro!
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Real Madrid forması giyen Vinicius Junior için gözünü kararttı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Al Ahli'nin Brezilyalı futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

200 MİLYON EURO MAAŞ

Al Ahli'nin Vinicius'u 200 milyon euro maaşla ikna etmeyi planladığı öne sürüldü.

TRANSFER ZOR İHTİMAL

Ancak Ah Ahli'nin 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmasının düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi. Vinicius'un kısa süre içerisinde Real Madrid ile sözleşme uzatacağı ifade edildi.

REAL MADRID PERFORMANSI

2018 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, İspanyol devinde 233 maçta 62 gol, 65 asistlik performans sergiledi.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti
CANLI TAKİP | İsrail Filistin’deki BM okulunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika: Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’in skandal Filistin tanımına Katar Emiri Al Sani’den tepki! Salonu terk etti
SON DAKİKA