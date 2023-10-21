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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Süper Lig ve Avrupa'da lider durumda bulunan Fenerbahçe, sezon sonu iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için işi sıkı tutuyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda ocak ayı için transfer planını da yaptı. İngiliz basının aktardığı habere göre Kanarya, o ismin yerini dünyaca ünlü yıldızla dolduracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 12:31 Güncelleme 21 Ekim 2023, 12:31
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Bunun sebebi de; Michy Batshuayi ile yaşanan sıkıntı... Belçikalı golcü, fazla forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal, Michy ile bir sıkıntı olmadığını söylese de yönetim, tecrübeli golcünün tavırlarını hoş karşılaşamadı ve takımdaki uyumu bozmasından dolayı oyuncuyu gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

BATSHUAYI YERİNE MARTIAL!
Batshuayı'nın yerine düşünülen isim ise; Manchester United'ın ocak ayı için satış listesine koyduğu Anthony Martial...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

İngiliz basını da bu transfer gelişmesini dün duyurdu ve ManU'nun Fransız golcüyle vedalaşacağını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Haberde; Martial'i Fenerbahçe ile West Ham United'ın istediği bilgisi de vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Bu sezon 9 maçta sadece 267 dakika süre alan 27 yaşındaki golcü, 1 gol, 1 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Martial de ManU'da forma bulamadığı için Fenerbahçe'ye sıcak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Manchester United'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martial'in bir yıl daha opsiyonu bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Ancak kırmızı- şeytanlar, Fransız golcünün bu opsiyonunu kullanmak istemiyor ve para kazanmak için oyuncuyu devre arasında satacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor


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