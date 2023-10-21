Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Bunun sebebi de; Michy Batshuayi ile yaşanan sıkıntı... Belçikalı golcü, fazla forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız.

Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal, Michy ile bir sıkıntı olmadığını söylese de yönetim, tecrübeli golcünün tavırlarını hoş karşılaşamadı ve takımdaki uyumu bozmasından dolayı oyuncuyu gözden çıkardı.



