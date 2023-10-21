Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızı golcü geliyor

Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...
Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...
Bunun sebebi de; Michy Batshuayi ile yaşanan sıkıntı... Belçikalı golcü, fazla forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız.
Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal, Michy ile bir sıkıntı olmadığını söylese de yönetim, tecrübeli golcünün tavırlarını hoş karşılaşamadı ve takımdaki uyumu bozmasından dolayı oyuncuyu gözden çıkardı.
BATSHUAYI YERİNE MARTIAL!
Batshuayı'nın yerine düşünülen isim ise; Manchester United'ın ocak ayı için satış listesine koyduğu Anthony Martial...
İngiliz basını da bu transfer gelişmesini dün duyurdu ve ManU'nun Fransız golcüyle vedalaşacağını yazdı.
Haberde; Martial'i Fenerbahçe ile West Ham United'ın istediği bilgisi de vurgulandı.
Bu sezon 9 maçta sadece 267 dakika süre alan 27 yaşındaki golcü, 1 gol, 1 asistle oynadı.
Martial de ManU'da forma bulamadığı için Fenerbahçe'ye sıcak.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Manchester United'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martial'in bir yıl daha opsiyonu bulunuyor.
Ancak kırmızı- şeytanlar, Fransız golcünün bu opsiyonunu kullanmak istemiyor ve para kazanmak için oyuncuyu devre arasında satacak.