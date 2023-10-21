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İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, 9. hafta mücadelesinde evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Ligin ilk 8 haftasını kayıpsız geçen sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, merakla beklenen stoper tandemi konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 14:53 Güncelleme 21 Ekim 2023, 14:53
İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 8 maçta 8 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan bordo-beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik alırken, 14 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Hatay karşısında da seriye devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

7. RANDEVU

3 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordo-beyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hatayspor, Kadıköy'de golle tanışamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Geçtiğimiz sezon iç sahada 4-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadele ise Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine hükmen (3-0) lehine sonuçlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 8 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 16 maçlık galibiyet serisi elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

FENERBAHÇE REKOR İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

HATAYSPOR YOLUNA YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da, futbol takımı da olumsuz etkilendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Geçtiğimiz sezonun geri kalanını oynayamayan Hatayspor bu sezona Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yeniden yapılanmayla başladı. Sezona iyi başlayan ve yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, 8 maçta 14 puan aldı ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

İSMAİL KARTAL İLE VOLKAN DEMİREL 2. KEZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022'de Kadıköy'de oynanan ve Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz sona erdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Volkan Demirel, kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemlerde de öğrencisiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i


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