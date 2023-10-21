İsmail Kartal’dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i

Geçtiğimiz sezonun geri kalanını oynayamayan Hatayspor bu sezona Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yeniden yapılanmayla başladı. Sezona iyi başlayan ve yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, 8 maçta 14 puan aldı ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

İSMAİL KARTAL İLE VOLKAN DEMİREL 2. KEZ Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022'de Kadıköy'de oynanan ve Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz sona erdi.

Volkan Demirel, kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemlerde de öğrencisiydi.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.