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Kartal'ın sırrı Guardiola taktiği! İşte o maddeler

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısının perde arkası ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın, Pep Guardiola'dan örnek aldığı ifade edildi. İşte madde madde o planlar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 15:22 Güncelleme 20 Ekim 2023, 15:22
Kartal’ın sırrı Guardiola taktiği! İşte o maddeler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev yapmadığı dönemde de çalışarak farkını ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal, oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Kendisine 3 farklı dosya hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da oynayacakları futbolu, Anadolu takımlarına karşı uygulayacağı sistemi ve derbi maçlardaki düzeni belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Fenerbahçe'ye yeniden imza atınca da bunları uygulamaya geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

İşte Kartal'ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi:

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

1-) SAĞ AYAKLI SOL BEK

Becao ve Djiku ikilisini orta alana kadar çeken İsmail Kartal, takım boyunu kısaltırken, sol bekte bire bir Manchester City taktiği uyguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Geçtiğimiz sezon City'de sol bek olarak görev yapan Joao Cancelo, İngiliz ekibinde oyun kurucu rolündeydi ve sürekli dribblinglerle ataklara destek veriyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Fenerbahçe'de Cancelo'nun görevi Ferdi Kadıoğlu'na verildi. Milli futbolcu, orta sahanın merkezine kadar gelerek oyun kurmada kilit rol oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

2-) HIZLI VE DİKİNE ATILAN PASLAR

Fenerbahçe'de göze çarpan bir diğer özellik City gibi hızlı, dikine, direkt olarak atılan paslar...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Sadece hücuma odaklanan sarı-lacivertliler, ilerde çabuk oyunculardan çok Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi teknik kapasitesi yüksek isimlerle bunu başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

3-) SZYMANSKI'NIN ÖZEL GÖREVİ

Kartal, oyunu kurması için Szymanski'nin geriye kadar gelmesini istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Rakip ceza alanına fırsat koşuları yapıp topla tehlikeli bölgede buluşmasını isteyen tecrübeli hoca, bunda da şu ana kadar başarılı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

City'de De Bruyne ve Barcelona'ya gitmeden İlkay Gündoğan bu görevi üstleniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Szymanski şimdiden 8 gol, 4 asist yapmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

4) TOPU KAZANMA SÜRESİ KISALDI

Fenerbahçe, tıpkı Manchester City gibi topu kaybettiği anda alanı daraltarak en az iki futbolcu ile prese başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Topu geri kazanma süresinin çok kısalması ve bu pres gücü rakibe pozisyon vermemek adına da oldukça başarılı bir şekilde uygulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

Sarı-lacivertliler, ligde son 3 maçtır gol yemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

5-) İRFAN CAN ÇİZGİDE BEKLEMİYOR

Yeni transfer Dzeko'nun sık sık oyun içine dahil olması ve kaçak oynamaması, pas istasyonu görevi görmesi İsmail Kartal'ın planlarından biri.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler

İrfan Can Kahveci'nin de sağ kanatta sık sık içe katederek asistler ve goller atması Bernardo Silva oyununun bir parçası.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın sırrı Guardiola! İşte o maddeler


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