Kartal’ın sırrı Guardiola taktiği! İşte o maddeler

2-) HIZLI VE DİKİNE ATILAN PASLAR Fenerbahçe'de göze çarpan bir diğer özellik City gibi hızlı, dikine, direkt olarak atılan paslar...

Sadece hücuma odaklanan sarı-lacivertliler, ilerde çabuk oyunculardan çok Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi teknik kapasitesi yüksek isimlerle bunu başardı.

3-) SZYMANSKI'NIN ÖZEL GÖREVİ Kartal, oyunu kurması için Szymanski'nin geriye kadar gelmesini istemiyor.

Rakip ceza alanına fırsat koşuları yapıp topla tehlikeli bölgede buluşmasını isteyen tecrübeli hoca, bunda da şu ana kadar başarılı oldu.