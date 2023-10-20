Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

RMC Sport'un haberine göre Galatasaray , Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Fransız sağ bek'in 2025'te bitecek olan sözleşmesini 2026 yazına kadar uzatmak için harekete geçti.

BOEY'İN KAFASI KARIŞIK

Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedilirken, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.