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Galatasaray'da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da iyi gidişini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler de yaşanıyor. Fransız basınının duyurduğu haber sonrası sarı kırmızılılarda başta Erden Timur olmak üzere yönetim harekete geçti. İşte Galatasaray'da yaşanan o gelişme...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 11:11 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:14
Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, art arda 2 kritik maç oynayacak.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Cimbom, 3 gün arayla Beşiktaş ve Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Galatasaray, bu zorlu süreçte yıldızlarına güveniyor.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Bu yıldız futbolcular, ortaya koydukları futbolla dev külüplerin radarına girdi.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

O isimlerden birisi de teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Fransız basınından Boey için flaş bir iddia geldi.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Galatasaray yönetimi, birçok kulübün listesinde yer alan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Fransız sağ bek'in 2025'te bitecek olan sözleşmesini 2026 yazına kadar uzatmak için harekete geçti.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

BOEY'İN KAFASI KARIŞIK

Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedilirken, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Sacha Boey'in sarı-kırmızılılarla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Rennes altyapısında yetişen genç sağ bek, kiralık olarak Dijon forması giydikten sonra 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti


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