Galatasaray’da flaş gelişme: Fransızlar duyurdu! Yönetim harekete geçti

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor.
Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor.
Kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, art arda 2 kritik maç oynayacak.
Cimbom, 3 gün arayla Beşiktaş ve Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, bu zorlu süreçte yıldızlarına güveniyor.
Bu yıldız futbolcular, ortaya koydukları futbolla dev külüplerin radarına girdi.
O isimlerden birisi de teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Fransız basınından Boey için flaş bir iddia geldi.
Galatasaray yönetimi, birçok kulübün listesinde yer alan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Fransız sağ bek'in 2025'te bitecek olan sözleşmesini 2026 yazına kadar uzatmak için harekete geçti.
BOEY'İN KAFASI KARIŞIK
Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedilirken, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sacha Boey'in sarı-kırmızılılarla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
Rennes altyapısında yetişen genç sağ bek, kiralık olarak Dijon forması giydikten sonra 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.