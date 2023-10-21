Igor Tudor, İstanbul’a geldi! Ahmet Nur Çebi’den o iddalara açıklama geldi: Tudor’la asla çalışmam

Beşiktaş 'ta Galatasaray derbisi öncesi sürpriz bir olay yaşandı. Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor'un menajeri ile birlikte İstanbul'a gelmesi kafaları karıştırdı. Tudor'un bu ziyareti başkan adaylarından biri ile görüşeceği iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi 'nin yakın çevresine 'Ben burada olduğum sürece Igor Tudor ile çalışmayacağım" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise," Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır."denildi. Ahmet Nur Çebi, A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır. Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz." ifadelerini kullandı.