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Szymanski'den samimi sözler! "Ben bile inanamadım"

Sezon başında Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği ancak Fenerbahçe'ye kaptırdığı Sebastian Szymanski, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Taraftarın sevgilsi haline gelen Polonyalı yıldız, samimi itiraflarda bulundu. İşte Szymanski'nin o sözleri...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 12:11 Güncelleme 20 Ekim 2023, 12:11
Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Avrupa'da bileği bükülmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Sezon başında İsmail Kartal ile birlikte yeni bir kadro planlaması yapan kanarya, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Bu isimlerden birisi de Cengiz Ünder'in ardından en yüksek maliyete sahip olan Sebastian Szymanski.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Transfer edildiğinde Dzeko, Tadic ve Fred gibi dünya yıldızlarının gölgesinde kalan Szymanski, performansıyla beklentilerin çok üzerine çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

FEYENOORD'U PİŞMAN ETTİ
Değerine değer katan Polonyalı orta saha, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği ve satın alma opsiyonunu kullanmayan Feyenoord'u pişman etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

24 yaşındaki Polonyalı bile kendisinden bu kadarını beklemiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Neredeyse yakaladığı her pozisyonunda skor ürettiğini belirten Szymanski, "Yeni bir takıma gittiğinizde kendinizi kanıtlamanız kolay değil. Uyum süreci var. Ama ben koşullara kolay adapte oluyorum" derken, "Yine de dürüstçe davranmak gerekirse bu kadar başarılı olmayı ben de beklemiyordum. Daha fazlası için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI
Sebastian Szymanski, sarı lacivertli formayla çıktığı 16 maçta, 8 gol ve 4 asiste imza atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

DEĞERİNİ KATLADI
Fenerbahçe'nin 9,75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ortaya koyduğu futbolla değerine değer kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Szymanski'nin şu anki piyasa değeri 18 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım

Sarı-lacivertli takımın ise Sebastian Szymanski için belirlediği rakam en az 30 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski’den samimi sözler! Ben bile inanamadım


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