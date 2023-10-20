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Lewis Hamilton'dan Gazze'ye yardım çağrısı

Formula 1'in efsane sürücülerinden olan ve Schumacher ile birlikte en çok şampiyonluk kazanan pilot Lewis Hamilton, Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. 38 yaşındaki Mercedes pilotu, 35 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Gazze'de yaşayanlara acil yardım sağlayan kuruluşun linkini paylaştı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 17:42 Güncelleme 20 Ekim 2023, 17:42
Lewis Hamilton’dan Gazze’ye yardım çağrısı
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'ye yardım için çağrıda bulundu.

38 yaşındaki Mercedes pilotu, 35 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Gazze'de yaşayanlara acil yardım sağlayan kuruluşun linkini paylaştı.

Hamilton, İsrail ve Filistin'de kaybedilen masum hayatlar için yüreğinin parçalandığını belirterek, "Yaşanan acı ve kayıpların boyutu gerçekten yıkıcı ve masum insanların, özellikle de çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunu kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

İnsanlığın her zamankinden daha fazla bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Hamilton, "Bu kadar çok acı ve keder varken kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız. Bölgedeki her çocuk güvende olana kadar durmamalıyız." görüşünü paylaştı.


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