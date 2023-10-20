Lewis Hamilton’dan Gazze’ye yardım çağrısı

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'ye yardım için çağrıda bulundu.38 yaşındaki Mercedes pilotu, 35 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Gazze'de yaşayanlara acil yardım sağlayan kuruluşun linkini paylaştı.Hamilton, İsrail ve Filistin'de kaybedilen masum hayatlar için yüreğinin parçalandığını belirterek,ifadesini kullandı.İnsanlığın her zamankinden daha fazla bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Hamilton,görüşünü paylaştı.