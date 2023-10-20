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Djiku'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye bonservissiz bir şekilde transfer olan Alexander Djiku, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Özellikle Becao ile iyi bir tandem oluşturan Ganalı savunmacı, flaş açıklamalarda bulundu. İşte, Beşiktaş'ın da uzun süre ilgilendiği Djiku'nun transferine dair yaptığı açıklamalar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 11:33 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:33
Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Kanarya bu anlamda sezon öncesi yeni bir yapılanmaya girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya pek çok yıldız dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil olan futbolculardan birisi de Alexander Djiku.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Futbolcu şimdiye kadar Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla taraftarların gönlünü kazandı ve teknik direktör İsmail Kartal'dan formayı kaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Kanarya'nın savunma oyuncusu son olarak Tivibuspor'a özel açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Sakatlığının geçtiğini ve Hatay maçına hazır olacağını söyleyen Ganalı stoper, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Becao ile iyi anlaşıyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Serdar, Samet ve Luan hepsi çok kaliteli oyuncular. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

"RAKİPLERİ TAKİP EDİYORUM"

Rakiplere karşı özel hazırlandığını ve 3-4 maçlarını izlediğini belirten Djiku, en beğendiği isimleri King, Cengiz, Szymanski, Tadic ve İrfan Can olarak açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

TRANSFER İTİRAFINDA BULUNDU!

29 yaşındaki Ganalı stoper son olarak yaz transfer döneminde İngiltere, İspanya ve Fransa'dan teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

Djiku futbola Fransa'nın Bastia takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Caen'in yolunu tuttu. 2019 yazında ise Caen'den Strasbourg'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Strasbourg'un ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaştı. Djiku ayrıca Gana Milli Takımı'nın formasını terletiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Ana mevkisi stoper olan oyuncu sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti


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