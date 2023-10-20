Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil olan futbolculardan birisi de Alexander Djiku.
Futbolcu şimdiye kadar Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla taraftarların gönlünü kazandı ve teknik direktör İsmail Kartal'dan formayı kaptı.
Kanarya'nın savunma oyuncusu son olarak Tivibuspor'a özel açıklamalar yaptı.
Sakatlığının geçtiğini ve Hatay maçına hazır olacağını söyleyen Ganalı stoper, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Becao ile iyi anlaşıyoruz.
Serdar, Samet ve Luan hepsi çok kaliteli oyuncular. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
"RAKİPLERİ TAKİP EDİYORUM"
Rakiplere karşı özel hazırlandığını ve 3-4 maçlarını izlediğini belirten Djiku, en beğendiği isimleri King, Cengiz, Szymanski, Tadic ve İrfan Can olarak açıkladı.
Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu.
Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek" dedi.
TRANSFER İTİRAFINDA BULUNDU!
29 yaşındaki Ganalı stoper son olarak yaz transfer döneminde İngiltere, İspanya ve Fransa'dan teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.
ALEXANDER DJIKU KİMDİR?
Djiku futbola Fransa'nın Bastia takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Caen'in yolunu tuttu. 2019 yazında ise Caen'den Strasbourg'a transfer oldu.
Strasbourg'un ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaştı. Djiku ayrıca Gana Milli Takımı'nın formasını terletiyor.
Ana mevkisi stoper olan oyuncu sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.