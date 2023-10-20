Djiku’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş da istemişti

"RAKİPLERİ TAKİP EDİYORUM" Rakiplere karşı özel hazırlandığını ve 3-4 maçlarını izlediğini belirten Djiku, en beğendiği isimleri King, Cengiz, Szymanski, Tadic ve İrfan Can olarak açıkladı.

Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu.

Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek" dedi.

TRANSFER İTİRAFINDA BULUNDU! 29 yaşındaki Ganalı stoper son olarak yaz transfer döneminde İngiltere, İspanya ve Fransa'dan teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.